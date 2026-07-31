Fujimori señaló que las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Pero las FFAA ya participan en los estados de emergencia y no se ha visto una disminución de asesinatos, secuestros y extorsiones. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Fujimori señaló que las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Pero las FFAA ya participan en los estados de emergencia y no se ha visto una disminución de asesinatos, secuestros y extorsiones. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En su primer , el martes desde el Congreso, la presidenta resaltó que su Gobierno estará concentrado, en el plazo inmediato, en dos frentes de emergencia nacional: el y la . Luego procedió a listar las acciones que se tomarán, las que requerirán, según dijo, “recursos extraordinarios”. En el caso de la mitigación del impacto del FEN, las medidas son adecuadas, pero en , sus anuncios fueron lugares comunes y, encima, repetidos. Los múltiples presidentes recientes ofrecieron más o menos lo mismo, y no hubo resultados.

LEA TAMBIÉN: La mitad del “área vendible” de proyectos inmobiliarios iría a vivienda social en este caso

Empecemos por los estados de emergencia. Fujimori señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Pero las FFAA ya participan en los estados de emergencia y no se ha visto una disminución de asesinatos, secuestros y extorsiones. El “ambicioso” proceso de modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú (PNP) tampoco es una novedad. El fracaso de los intentos anteriores es que no se tomó en cuenta capacitar a los policías en el manejo de las nuevas herramientas digitales. Ni siquiera disponen de tablets.

LEA TAMBIÉN: Perú tiene 17 proyectos APP en espera tras: el reto de ProInversión con el nuevo Gobierno

Lo novedoso del mensaje, es que la mandataria incluyó a la minería ilegal entre las actividades que son financiadas por mafias nacionales e internacionales, y que se fortalecerán los sistemas de inteligencia de la PNP para desarticular esas organizaciones. Luego advirtió que los policías que se pongan al servicio de los delincuentes responderán ante la justicia. Recordemos que esos malos elementos ya no comparecerán ante el Poder Judicial sino ante el fuero militar policial, según la Ley 32735, promulgada la semana pasada por el entonces presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pues el expresidente José Balcázar no la promulgó dentro del plazo que disponía –quizás no quiso responsabilizarse de ese despropósito–.

LEA TAMBIÉN: Dólar cae en julio por tercer mes al hilo pese a riesgos extremos, ¿tocará fondo en agosto?

Con respecto al FEN, Fujimori hizo anuncios para la prevención, como descolmatación de ríos y construcción de defensas ribereñas, y también para atender a los damnificados, como un sistema logístico de respuesta rápida y asistencia financiera y técnica para agricultores que resulten afectados, pero obvió a los pescadores que ya están sufriendo los embates del FEN costero. Es un nuevo enfoque ante desastres naturales que requerirá la participación activa de los gobiernos subnacionales y la coordinación entre los ministerios, incluidos los dirigidos por las dos únicas mujeres del Gabinete.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.