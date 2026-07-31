En su primer mensaje a la Nación, el martes desde el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori resaltó que su Gobierno estará concentrado, en el plazo inmediato, en dos frentes de emergencia nacional: el fenómeno de El Niño (FEN) y la seguridad ciudadana. Luego procedió a listar las acciones que se tomarán, las que requerirán, según dijo, “recursos extraordinarios”. En el caso de la mitigación del impacto del FEN, las medidas son adecuadas, pero en seguridad ciudadana, sus anuncios fueron lugares comunes y, encima, repetidos. Los múltiples presidentes recientes ofrecieron más o menos lo mismo, y no hubo resultados.

Empecemos por los estados de emergencia. Fujimori señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Pero las FFAA ya participan en los estados de emergencia y no se ha visto una disminución de asesinatos, secuestros y extorsiones. El “ambicioso” proceso de modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú (PNP) tampoco es una novedad. El fracaso de los intentos anteriores es que no se tomó en cuenta capacitar a los policías en el manejo de las nuevas herramientas digitales. Ni siquiera disponen de tablets.

Lo novedoso del mensaje, es que la mandataria incluyó a la minería ilegal entre las actividades que son financiadas por mafias nacionales e internacionales, y que se fortalecerán los sistemas de inteligencia de la PNP para desarticular esas organizaciones. Luego advirtió que los policías que se pongan al servicio de los delincuentes responderán ante la justicia. Recordemos que esos malos elementos ya no comparecerán ante el Poder Judicial sino ante el fuero militar policial, según la Ley 32735, promulgada la semana pasada por el entonces presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pues el expresidente José Balcázar no la promulgó dentro del plazo que disponía –quizás no quiso responsabilizarse de ese despropósito–.

Con respecto al FEN, Fujimori hizo anuncios para la prevención, como descolmatación de ríos y construcción de defensas ribereñas, y también para atender a los damnificados, como un sistema logístico de respuesta rápida y asistencia financiera y técnica para agricultores que resulten afectados, pero obvió a los pescadores que ya están sufriendo los embates del FEN costero. Es un nuevo enfoque ante desastres naturales que requerirá la participación activa de los gobiernos subnacionales y la coordinación entre los ministerios, incluidos los dirigidos por las dos únicas mujeres del Gabinete.