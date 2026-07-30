En ese marco, Wulff conversó en exclusiva con Gestión y comentó cuáles son los frentes de inversión que Alemania identifica en Perú para los próximos 5 años.

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Transporte con innovación

Uno de esos focos es el transporte. Wulff recordó el valor de la inversión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuyo principal accionista (dentro de Lima Airport Partners, el concesionario) es Fraport, empresa alemana.

“La inversión acumulada y ya realizada allí es de millones de dólares. Es un gran ejemplo para otras empresas de las oportunidades de desarrollo que pueden alcanzarse aquí”, remarcó.

Una de esas nuevas áreas para aliarse con Perú está en el transporte interprovincial y urbano. Wulff comento allí un caso que Gestión ya ha reportado en varias oportunidades: el ingreso de FlixBus al país.

Como este diario ha reseñado, esta empresa de origen alemán aguarda que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le entregue el permiso necesario para empezar a operar rutas interprovinciales, arrancando con Lima-Ica.

Sin embargo, ha sufrido tropieces. Un grupo de transportistas locales se han opuesto a su ingreso, debido a que opera como una plataforma digital y no sigue el modelo tradicional que funciona en Perú.

Entrevista a Christian Wulff, ex presidente de Alemania, para Diario Gestión. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec.

Wulff, a pesar de ello, espera que el nuevo Poder Ejecutivo pueda evaluar pacientemente las bondades del modelo FlixBus, reconocer las oportunidades de industrialización que podría traer luego se y le dé el visto bueno.

“Un sistema de buses como FlixBus, que utilizan vehículos de Mercedes o Volkswagen, marcas reconocidas por su calidad, podrían llegar a fabricarse en el mismo Perú. Eso sería importante y se podría lograr con trabajo conjunto”, indicó al respecto.

Gestión le consultó a Wulff, debido al caso pendiente del MTC con FlixBus, si Alemania también apunta a los 10 ferrocarriles contemplados en el Plan Nacional Maestro de Desarrollo Ferroviario, que esta cartera aprobó hace pocas semanas, con inversiones que superarían los US$ 89 mil millones en total.

Sobre ello, Wulff sostuvo que en Alemania la prioridad de atención ahora es mejorar su propio sistema de lineas ferroviarias. Sin embargo, no descartó que se puedan explorar oportunidades de colaboración, sobre todo con apoyo tecnológico y uso de maquinaria.

“La nueva generación alemana está enfocada en la tecnología y compartir ese conocimiento. La geografía peruana es basta, es más grande que Alemania, lo que significa mucho trabajo por hacer. Quizá podría explorarse. Siemens tiene tecnología para trenes y en Alemania está la mejor empresa de tuneladoras: Herrenknecht AG. Ya se usan para la Línea 2, Delia y Micaela, son enormes y de las más veloces del mundo”, puso de ejemplo.

Superfoods y minerales también interesan

Otras oportunidades de mayor intercambio comercial están en la minería y la agroexportación. Sobre este último, Wulff destacó la presencia de los productos estrella de Perú en su país, que llegan a través de puntos como el puerto de Hamburgo, el tercero más grande de Europa.

“Ingresan arándanos, palta, café, cacao, entre otros. El Perú es un país muy rico y con un potencial en agricultura enorme. Observamos muchas oportunidades de incrementar el comercio“, apuntó.

De forma similar y, como han reconocido públicamente muchos otros gobiernos extranjeros, Wulff remarcó la importancia que tiene Perú para el mundo en torno a los minerales críticos. Alemania también pone en la mira comerciar más estos productos.

“Perú ofrece cobre, plata, estaño, zinc. Una variedad de minerales que son muy importantes para las inversiones en Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología del futuro. Hay tantas posibilidades para fomentar el intercambio”, explicó.

En Perú sobresalen despachos agroindustriales de arándanos y paltas provenientes del norte. (Foto: Andina)

Wulff aseguró que formarán parte de la agenda que Alemania buscará ponerle sobre la mesa a Perú en este nuevo período gubernamental.

En ese sentido, anticipó que podría recomendar al Gobierno alemán emprender una visita posterior con empresarios alemanes y autoridades actuales para aterrizar espacios de negocio más concretamente, incluyendo las ya comentadas.

“Estaré en contacto con el presidente y buscaré que lo conversado aquí pueda seguir avanzando. Esperamos que la presidenta Fujimori pueda establecer condiciones justas para las empresas extranjeras. Fraport es un gran ejemplo y mucha más inversión podría venir”, refirió.

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Garantías mínimas

Wulff reconoció también que existe una oportunidad de facilitar el arribo de más jóvenes peruanos a universidades alemanas. Pero para ello, consideró prudente listar algunos problemas que la presidenta Fujimori debe atender para crear un ecosistema amigable a las inversiones.

El primero en lista, a su criterio, es ver señales de lucha firme contra el cambio climático, especialmente en años donde golpea el fenómeno de El Niño.

“Cuando veo las inundaciones, deslizamientos y todos los grandes daños a la economía que trae, identifico un punto de inicio para que Perú y Alemania reconozcan que la ecología es importante también”, planteó.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, saluda a los periodistas en el inicio de sus actividades este lunes 27 de julio | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

Pero también está la inseguridad ciudadana. Para Wulff “ninguna empresa alemana podría aceptar que a sus conductores los amenacen”. Recuperar ese orden, sumada a la estabilidad política, son 2 puntos que el expresidente consideró claves para traer más inversión alemana al Perú.

“Un deseo de Alemania es tener más seguridad jurídica y personal. Debemos luchar más contra el crimen organizado y el tráfico de drogas de manera conjunta. Alemania está muy comprometida con eso”, agregó.