Wulff destacó que, con el nuevo quinquenio arrancando, observa varios frentes de colaboración e inversiones entre Perú y Alemania. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Wulff destacó que, con el nuevo quinquenio arrancando, observa varios frentes de colaboración e inversiones entre Perú y Alemania. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Christian Wulff, expresidente de Alemania, estuvo de visita en Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. Su presencia es a pedido del actual presidente de su nación, Frank-Walter Steinmeier, para intensificar el vínculo con nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR

Paradoja laboral en Alemania: millones de desempleados y cientos de miles de puestos sin cubrir
Merz: Alemania pierde cada mes entre 10,000 y 14,000 puestos de trabajo en la industria
Embajadas de Israel y Alemania rechazaron que Balcázar culpe a judíos por II Guerra Mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.