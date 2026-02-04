La Asociación de Transportistas Interprovinciales del Perú (COTRAP-AOIP) manifestó su respaldo a las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asegurar que se cumpla la normativa vigente en el transporte terrestre interprovincial del país.

Para el gremio, la controversia surgida por el intento de ingreso del operador extranjero FlixBus resalta la necesidad de proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y la competencia en igualdad de condiciones.

Como se recuerda, la empresa alemana FlixBus buscaba entrar al mercado peruano para operar rutas interprovinciales, como Lima-Ica. Sin embargo, hasta ahora, ha enfrentado rechazos por parte del MTC debido a que no habría acreditado la propiedad de los vehículos que usaría para prestar el servicio.

“No estamos en contra de la innovación ni de la inversión, pero sí de cualquier modelo que pretenda operar sin asumir las mismas obligaciones que cumplimos los transportistas formales”, indicaron en un comunicado.

Según recordaron, el servicio de transporte interprovincial exige inversiones significativas en flota, mantenimiento, personal, seguros, terminales y cumplimiento tributario.

En ese sentido, advirtieron que relativizar los requisitos que se necesitan para operar bajo el argumento de modernización o digitalización podría debilitar la seguridad vial y la fiscalización y generar competencia desleal .

Asimismo, el gremio sostuvo que este tipo de inquietudes no son exclusivas del caso peruano, pues en otros países donde FlixBus ha buscado expandirse se han suscitado controversias regulatorias y reclamos de operadores locales, principalmente, por la tercerización de la operación, responsabilidad frente a los usuarios y condiciones de competencia en el mercado interurbano.

“Estos antecedentes internacionales demuestran que la cautela del Estado peruano es razonable y necesaria. El transporte público no puede ser tratado únicamente como una plataforma comercial, sino como un servicio que involucra seguridad, vidas humanas y responsabilidad directa”, indicó la asociación.

Desde la otra parte, FlixBus ha señalado públicamente que su modelo de negocio se basa en una plataforma tecnológica que conecta a pasajeros con empresas de transporte locales y que no es propietaria de los buses ni opera directamente los servicios .