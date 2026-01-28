El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional (PVN), se pronunció sobre la situación administrativa, contractual y legal de tres proyectos viales estratégicos de alto impacto social y territorial en las regiones de Áncash, Pasco–Huánuco y Tacna.

Se trata de tres proyectos: (i) el Corredor Vial Molinopampa – Huari – San Luis – PE-14B (Áncash), (ii) Carretera DV. Cerro de Pasco – Tingo María, Tramo I: DV. Cerro de Pasco – San Rafael (Pasco – Huánuco) y (iii) la carretera Boca del Río (Tacna).

Al respecto Provías Nacional indicó que Los contratos de obra de estos proyectos fueron suscritos por mandato judicial, órdenes que actualmente se encuentran impugnadas por la Procuraduría Pública del MTC, en defensa del interés del Estado.

Asimismo, señaló que los magistrados que emitieron dichas resoluciones han sido puesto en conocimiento de los órganos competentes del sistema de control del Poder Judicial, en estricto respeto al principio de legalidad y a la separación de poderes.

“Es importante señalar, que todos los contratos fueron firmados por el Jefe de OGA de Provias Nacional, designado por su Director Ejecutivo; ambos funcionarios de confianza de la gestión anterior, que fueron designados por Resolución Directoral N° 785-2025-MTC/20 del 22 de agosto de 2025 y por Resolución Ministerial N° 563-2025-MTC/01 del 15 de agosto de 2025, respectivamente. En consecuencia, ningún funcionario designado por la actual gestión del MTC ha suscrito contrato alguno con empresas de origen chino", indicó en un comunicado.

funcionarios que firmaron contratos con empresas chinas no fueron nombrados por gobierno Jerí, afirma el MTC. (Foto: Presidencia)

Añadió que el 31 de octubre de 2025, el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto Barrera, mediante Oficio N° 0257 – 2025/MTC solicitó a la Contraloría General de la República, el inicio de acciones de control sobre diversos contratos de obras, en particular, el correspondiente al proyecto de Mejoramiento de la Carretera Boca del Rio-Tacna en los distritos de Tacna, Sama y la Yarada Los Palos, con la finalidad de identificar hechos para la adopción de acciones que permita asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mencionado proyecto de inversión pública.

LEA TAMBIÉN: Comisión aprueba citar a ministro del Interior por reunión de José Jerí con empresario chino

Igualmente, a través del Viceministerio de Transportes, mediante Memorando Múltiple N° 74-2025-MTC/02 del 6 de noviembre de 2025, se dispuso que la nueva Directora Ejecutiva de Provias Nacional, designada por Resolución Ministerial N° 764-2025-MTC/01 del 27 de octubre de 2025, en relación a los tres contratos firmados por disposición judicial, adopte las acciones y medidas correctivas necesarias inmediatas, garantizando la continuidad, eficiencia y transparencia en la gestión de cada proyecto.