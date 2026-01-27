La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que informe sobre las actividades oficiales y no registradas del presidente José Jerí, entre ellas, la reunión con el empresario chino Zhihua Yang.

La sesión fue dirigida por la congresista Ariana Orué en reemplazo del presidente de la comisión, Elvis Vergara, y aunque era Semana de Representación, varios legisladores participaron virtualmente y votaron.

La citación al ministro del Interior tiene como objetivo que brinde información sobre los registros de actividades del presidente, ante cuestionamientos por posibles vínculos con empresarios y reuniones no incluidas en la agenda oficial.

Aprobó citar al ministro de Energía y Minas

Por otro lado, la Comisión aprobó citar al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que informe sobre la concesión al proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, vinculado al empresario chino Zhihua Yang.

Este proyecto es desarrollado por la empresa Hidroeléctrica América SAC en Andahuaylas y Abancay, departamento de Apurímac. La invitación se basa en reportes periodísticos y en el debate de una sesión previa del 21 de enero.

La citación fue apoyada por 12 congresistas sin votos en contra ni abstenciones.