Según expertos, la administración de Donald Trump castiga señales de ambigüedad frente a Pekín, incluso cuando no existen acuerdos formales. Foto: elaborado con IA / Gemini
La reciente controversia que involucra al presidente José Jerí y sus encuentros no oficiales con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong —este último con arresto domiciliario, logró incluso visitar Palacio de Gobierno— no solo estremece el panorama político ad portas de las elecciones generales del 2026, sino que también, puede afectar la confianza que posee Estados Unidos sobre Perú.

