Primero, se reveló que el mandatario se reunió con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa en el distrito limeño de San Borja el 26 de diciembre, sin que este encuentro haya sido registrado oficialmente en la agenda presidencial.

Luego, se conoció que Jerí volvió a encontrarse con Zhihua Yang, pero ahora en un local en el jirón Paruro, en el centro de Lima.

Y, finalmente, se reveló que un empresario chino, identificado como Ji Wu Xiadong, quien tiene arresto domiciliario y es investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones a pesar de su situación legal.

El jefe de Estado acudió a la Comisión de Fiscalización para que dé detalles de los encuentros.

Sin embargo, congresistas de diversas bancadas en el Parlamento han presentado, hasta el cierre de esta nota, tres mociones de vacancias contra Jerí, lo cual pone en expectativa de lo que podría pasar en esta nueva crisis.

Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que hasta el momento, no se observa un impacto relevante de la posible vacancia de Jerí en los mercados financieros ni en el tipo de cambio, lo que sugiere que los inversionistas asumen que la censura al presidente no se concretará.

Por su parte, el economista Fernando Cuadros señaló que la incertidumbre política desincentiva la inversión privada, tanto nacional como extranjera, porque los inversores perciben más riesgo y menor previsibilidad.

Asimismo, la inestabilidad política suele presionar al alza el tipo de cambio, porque algunos inversionistas a corto plazo sacan su dinero del país, lo que encarece el dólar y deprecia el sol.

El impacto de una vacancia

Jorge Guillén, profesor de finanzas de la Escuela de Posgrado de ESAN, señaló que aún no está claro si el Congreso alcanzará los votos para vacar a Jeri, primero porque falta poco tiempo para las elecciones y muchos congresistas podrían considerar innecesario un cambio tan cercano a los comicios.

Sin embargo, advirtió que si se repitiese un proceso de vacancia podría generarse tensión en los mercados.

Mencionó que el Perú se ve beneficiado por el alto precio del oro, sin embargo, advirtió que, pese a ese impulso positivo, una crisis política por vacancia podría generar una caída importante en el valor de las acciones peruanas en la bolsa y un aumento del tipo de cambio que, en lugar de volver a bajar, se mantenga en niveles más altos, sobre todo a medida que se acerquen las elecciones.

“Podría ser como un lunes negro que tuvimos con Pedro Castillo, algo muy parecido, donde el tipo de cambio subió casi a cuatro soles y luego la bolsa se cayó 15% o 20%. Las acciones mineras son las que caen primero, las empiezan a vender”, indicó.

En su opinión, políticamente, el Congreso podría usar la amenaza de vacancia como un “susto” o advertencia organizada, sin necesariamente concretarla.

“El susto creo que quizá podría ser que el dólar suba, porque ese es uno de los primeros que reacciona. Probablemente no mucho, menos de 10%, y nada más ahí quedaría”, señaló.

Guillén enfatizó que el efecto sobre los mercados dependería de quién asuma la presidencia tras una eventual vacancia, aunque mencionó que estos podrían “aguantar”.

“Si aguanta, pero también ya le estamos rajando demasiado la parte sensible de especulación golondrina que hay en el país”, añadió.

Otros efectos: percepción de riesgo

Martín Valencia, del IPE, indicó que si la censura llegara a ocurrir, se prevé un efecto de corto plazo, donde el tipo de cambio podría subir transitoriamente, reflejando un aumento breve de la percepción de riesgo y de la demanda por dólares.

​“Las tendencias de mediano y largo plazo son que el tipo de cambio continúa a la baja. De misma manera, la bolsa, en términos de incertidumbre política, creo que estaría más afectada por qué ocurra con los resultados de la primera vuelta (de las elecciones)”, sostuvo.

En tanto, para Cuadros, en el contexto actual, existen otros factores que llevan a la apreciación del sol frente al dólar.

“Ahora está predominando un efecto de reducción en el tipo de cambios, se está depreciando o devaluando. el dólar respecto al sol. (…) La reducción en la tasa de interés de la Reserva Federal, para reactivar la economía norteamericana, pero también por una mayor cantidad de exportaciones que generan una mayor suerte de dólares en el país y una caída en el tipo de cambio”, explicó.

Cuadros acotó que la bolsa de valores se mueve principalmente por expectativas, por lo que un contexto de inestabilidad constante puede generar expectativas negativas.

“Podría generarse una presión, una caída en el precio de los principales instrumentos cotizados en la bolsa, como parte de la economía nacional. Pero habría que ver si no hay otros factores que también inciden en sentido contrario”, añadió.

Etapa electoral ya genera incertidumbre

En otro momento, Jorge Guillén recordó que el país se encuentra en plena etapa electoral, con presentación de tachas, impugnaciones y trámites vinculados a las candidaturas, lo que genera un panorama de incertidumbre.

Precisó que, aun si Jerí termina su mandato y luego enfrenta procesos judiciales posteriores, las elecciones por sí mismas ya generan nerviosismo en el mercado.

“Va a haber un efecto con las elecciones, sobre todo dependiendo de quién está en segunda vuelta. Siempre en elecciones, en la primera vuelta, hay una subida del tipo de cambio y un poquito de nerviosismo en los mercados financieros”, puntualizó.

¿Inestabilidad golpea a las mypes?

Consultado sobre la afectación de la inestabilidad política a las mypes, Martín Valencia dijo que estas empresas están más vinculadas al comportamiento de la demanda agregada, así como al entorno laboral y tributario que condiciona su crecimiento y productividad.

La crisis política actual, aunque grave desde el punto de vista institucional y negativa para las posibilidades de reformas de largo plazo, no estaría golpeando la operatividad de estas empresas.

“No es que en estos días vaya a haber una pérdida de ventas o algo así, es como que ya empresas pequeñas, grandes, medianas, ya tienen asumida esta inestabilidad política”, precisó.

Sin embargo, Fernando Cuadros indicó que un periodo prolongado de inestabilidad se traduce en un crecimiento débil del mercado interno y en pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, al estancarse el poder de compra de la ciudadanía y la demanda interna, las mypes verían dificultades en la generación de empleo, lo que agrava problemas de informalidad y precariedad laboral.

“Ante una dinámica de escaso crecimiento, sobre todo del mercado interno, lo más perjudicados son los micro y pequeños empresarios en el mercado nacional”, acotó.