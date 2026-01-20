El 26 de diciembre de 2025, el presidente José Jerí fue visto entrando a escondidas a un chifa en Lima para reunirse con el empresario Zhihua Yang, sin registrar ese encuentro en su agenda oficial. Foto: Difusión / GEC
El 26 de diciembre de 2025, el presidente José Jerí fue visto entrando a escondidas a un chifa en Lima para reunirse con el empresario Zhihua Yang, sin registrar ese encuentro en su agenda oficial. Foto: Difusión / GEC
La controversia Tras nueva difusión mediática sobre los hechos, la defensa legal del empresario chino insistió en que la reunión fue únicamente por motivos amicales.

Según Edwin de la Cruz, abogado de Yang, el encuentro responde a un vínculo que viene “de años atrás” entre ambos.

“Esta reunión no es de negocio, sino es una reunión de amistad. Por los periódicos se habrá enterado de que la amistad entre el presidente Jerí y el señor Zhihua Yang viene de años atrás, no es que haya asumido la presidencia”, dijo a Exitosa.

Enfatizó que desde 2023 su patrocinado conoce a

De La Cruz aseveró que “no hay ninguna prueba” de que haya habido una conversación sobre negocios, ni que Yang tenga contratos con el Estado dentro del Gobierno de José Jerí“.

Jerí ha dicho públicamente que admite el error de no registrar la reunión. Foto: Presidencia
“Es una pena que en el país haya una crisis política, una crisis de responsabilidad, un Congreso corrupto rechazado por el 99% de la población. No se sabe si el primer ministro defiende al presidente Jerí o no sé”, soslayó.

