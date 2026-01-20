La controversia sobre el encuentro del presidente José Jerí con Zhihua Yang sigue sobre el tapete. Tras nueva difusión mediática sobre los hechos, la defensa legal del empresario chino insistió en que la reunión fue únicamente por motivos amicales.

Según Edwin de la Cruz, abogado de Yang, el encuentro responde a un vínculo que viene “de años atrás” entre ambos.

“Esta reunión no es de negocio, sino es una reunión de amistad. Por los periódicos se habrá enterado de que la amistad entre el presidente Jerí y el señor Zhihua Yang viene de años atrás, no es que haya asumido la presidencia” , dijo a Exitosa.

Enfatizó que desde 2023 su patrocinado conoce a Jerí Oré debido a “las reuniones que organizaba la Embajada china y eventos culturales”.

De La Cruz aseveró que “no hay ninguna prueba” de que haya habido una conversación sobre negocios, ni que Yang tenga contratos con el Estado dentro del Gobierno de José Jerí“.

Jerí ha dicho públicamente que admite el error de no registrar la reunión. Foto: Presidencia

“Es una pena que en el país haya una crisis política, una crisis de responsabilidad, un Congreso corrupto rechazado por el 99% de la población. No se sabe si el primer ministro defiende al presidente Jerí o no sé”, soslayó.