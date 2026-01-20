La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso se reunirá este miércoles 21 de enero, a las 14:00 horas, para decidir si cursa una citación al presidente de la República, José Jerí, a fin de que brinde explicaciones sobre reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

De acuerdo con la agenda convocada por el presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, la sesión se realizará en la Sala Carlos Torres y Torres Lara.

El punto central del encuentro figura en el ítem 1.4 del orden del día, que contempla la votación para invitar al jefe de Estado a la Comisión de Fiscalización, con el objetivo de que informe sobre los encuentros no consignados en los registros oficiales, así como otros hechos difundidos recientemente por los medios de comunicación. El documento de convocatoria lleva la firma de Vergara.

Como se sabe, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, señaló que la Comisión de Fiscalización tomaría “cartas en el asunto” frente a las reuniones sin registrar que sostuvo el mandatario con el empresario chino. En esa línea, se había adelantado la posibilidad de convocar a José Jerí para una sesión prevista inicialmente para el 3 de febrero.

La eventual citación responde a que, durante los últimos días de enero, los congresistas cumplen su semana de representación, lo que limita la realización de sesiones ordinarias en el Parlamento. Será la comisión la que defina finalmente si el presidente deberá acudir y la fecha, de aprobarse la invitación.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, convocó a la sesión en la que se votará si se invita al presidente José Jerí. Foto: Congreso.

En paralelo, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por la reunión no oficial sostenida con Zhihua Yang. Las diligencias comenzaron luego de la emisión de un reportaje del dominical Cuarto Poder, que reveló un encuentro entre ambos en un chifa del distrito limeño de San Borja, ocurrido el 26 de diciembre de 2025.

Según fuentes del Ministerio Público citadas por El Comercio, al mandatario se le investiga por el presunto delito de patrocinio ilegal. “Se abrió investigación y se están realizando las diligencias de tal forma que no se afecte la investidura presidencial”, indicaron dichas fuentes.