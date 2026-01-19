El presidente interino de Perú, José Jerí, fue captado nuevamente en una reunión no registrada oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang; en una tienda del empresario extranjero, el mismo día en que este fue clausurada por la municipalidad. Al respecto, el premier Ernesto Álvarez contó que tuvieron una conversación anoche con el mandatario.

“El presidente cometió errores y se lo he reconocido; este video es un error, él no tiene por qué estar yendo a lugares como esos, si fuese el alcalde sabríamos que ha ido para reabrir un local porque es su función”, comentó en entrevista con Milagros Leiva para el podcast de El Comercio.

“También le he preguntado si ha hecho algún tipo de favor, y me ha dicho que no, que no ha dado ningún tipo de dádiva y no ha firmado con ninguna adjudicación a este tipo de gente”, agregó Álvarez.

“A los políticos no se les debe creer por lo que dicen, sino por lo que hacen. ¿Y qué evidencias tenemos? Lo que tenemos es que hay un empresario chino, “chinito uno”, que lo ha tratado de rodear con ofertas: “Yo puedo hacer todo un evento majestuoso en toda la Plaza de Armas”. El presidente en un momento determinado en el gabinete nos comentó que pensaba hacer, con ayuda de la comunidad china, un evento, digamos histórico… Y a raíz, y luego días después, sale este tema", detallé el premier.

Tras el el video de la visita de Jerí, en la Calle Capón, ahora se sabe que en realidad este tipo de empresarios no vive de las tiendas, dijo Álvarez.

“Aquí a mí me parece que ha habido una trampa, porque si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda. Ese control solo lo puede tener el empresario o su entorno. Y ha sido filtrado en forma paulatina, la anterior visita y esta visita han sido filtradas para hacerle daño, por el empresario o por el entorno del empresario”, señala.

En su opinión, cuando alguien llama a un político y lo halaga y lo atiende, siempre es por algo. “Y aunque el presidente diga que no le han pedido nada, yo entiendo que en algún momento ha habido un requerimiento y el presidente no lo ha hecho. No lo ha hecho porque, sencillamente, él no es tonto, él es una persona hábil, inteligente; él sabe que tiene un futuro político muy interesante”.

No renunciará al cargo

El primer ministro también dijo que no renunciará al cargo, porque hay un compromiso con el país.

“Mi compromiso no es con él (José Jerí), no es con un partido ni es con un programa siquiera. Mi compromiso es con el país, precisamente por lo que dije cuando asumí el reto (...) Acepté -el cargo- precisamente por eso, porque era un momento de crisis en el país, de mucha inestabilidad y que en realidad nadie estaba aceptando el compromiso”, recordó.

No obstante, dijo que si hay delitos, si hay corrupción, “una trayectoria profesional no puede quedarse”.

El presidente ha dicho - contó- que no hay delito.

“Me ha asegurado que en ninguna circunstancia ha habido delito y que él había actuado en todo momento de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar juntos detalles puntuales de lo que ha sucedido. Y lo primero que se tiene es de que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver, ha caído en una trampa, ha caído por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, señaló.

“Nadie filtra videos del propio negocio, del interior del propio negocio, cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar algún favor. Esto ha sido un castigo. O sea, Jerí, en medio de su error, en medio de su juventud, ha dicho “no” y esto es el castigo. Lo quieren derribar precisamente por no haberse sometido a un poder económico, a un poder comercial extraño y subalterno", defendió el primer ministro, quien agregó que le cree al presidente.

Interés de terceros por controlar las elecciones

Álvarez, mencionó también que hay mucha gente interesada en que el panorama se traduzca en una inestabilidad y luego en un caos para propiciar precisamente que sectores que no tienen apoyo ciudadano puedan asumir el poder y el control de las elecciones. “Aquí de por medio no está un chifa. Aquí lo que está en juego es quién va a controlar las elecciones, quién va a controlar el país estos seis meses claves para el futuro de la nación”.

[Milagros] O sea, ¿usted sí le creía a Alan García cuando decía “un presidente no puede decir quién va a gobernar, pero sí puede evitar”?[Ernesto] Yo creo que no, yo creo que Alan García estaba enmascarando una realidad. El presidente sí puede, de alguna manera, sobre todo en estas circunstancias donde nadie destaca y donde el resultado va a ser muy ajustado, el presidente sí puede poner un presidente. Ah, puede poner al nuevo presidente, porque el margen es muy estrecho.[Milagros] Pero ¿qué ha evitado lo que me está diciendo, doctor Álvarez?[Ernesto] Simplemente basta con prometer la realización, la concreción de algunos proyectos determinados en unas zonas donde hay bolsones electorales no muy grandes, pero sí significativos, para hacer los 100 000 o 200 000 votos de diferencia que se necesitan para pasar a segunda vuelta. Para permitir ganar, o por lo menos llegar a segunda vuelta, a unos y no a otros.

[Milagros] O sea, ¿usted me está diciendo que si Jerí empieza a viajar y a prometer a esos bolsones puede favorecer a George Forsyth porque es de su partido?[Ernesto] No, ¿sabe por qué?

[Ernesto] No. ¿Sabes por qué? Porque somos, es una federación de independientes, como lo dijo Haya de la Torre de Acción Popular. Somos una federación de independientes y no veo mayor relación entre uno y otro.[Milagros] O sea, ¿no le ve relación a Jerí con Forsyth?[Ernesto] No. Lo que sí veo es que José Jerí es plenamente consciente de su rol en la historia y él es consciente de que tiene un gran futuro político y no se va a ensuciar por, eh, favorecer a un candidato o por ir a comprar caramelos a un local en la calle Japón.[Milagros] Pero ¿por qué cambia a todos los subprefectos? Y eso a mí me habían dateado, pero finalmente he encontrado esta resolución y sí aprovecho que usted está para que nos explique. Hay una resolución directoral, bueno, es bien larga, pero queda por finalizada la designación en el cargo de subprefecto a varios personajes que había. O sea, Nicanor está investigado y está procesado por eso y Boluarte le permitió esa injerencia política del hermano y todos sabemos que lo hacía pues para armar su partido. Y hoy usted, como primer ministro, me está diciendo: sí, quien tiene el control de los subprefectos puede de alguna manera apoyar o tener control en las elecciones, ¿correcto? ¿Estoy leyendo bien su respuesta?[Ernesto] Eh, sí. A ver, Nicanor Boluarte, como hermano de la presidente de la República, trató de implementar un sistema con los prefectos y subprefectos que podía servir para el futuro político de él y de su hermana.[Milagros] Un clientelaje político.[Ernesto] Y la verdad que tampoco me parecía tan incorrecto, eh. Era una manipulación política, por cierto, pero que tenía cierta lógica y cierta coherencia con un país como el nuestro. El tener control de los prefectos y subprefectos en un país como el nuestro, tan débil, un Estado tan débil, le da un poder significativo. Ahora, el cambiarlos también obedece a una lógica política que podemos entender.[Milagros] O sea, esto es realpolitik, así no nos guste.[Ernesto] Así es. No tenemos, o sea, un presidente en ejercicio no tiene por qué tener a prefectos y subprefectos que obedecen a otra consigna política diferente y quizás en algunos lugares incluso contradictoria. Por lo tanto, cambiar los prefectos me parece normal. Ahora, que alguien pueda haber recibido una llamada a decir “oye, no lo hagas” y lo hizo, deviene en consecuencias también políticas.[Milagros] ¿Nicanor Boluarte o alguien? Dios, premier Álvarez, le agradezco tanta transparencia, porque nos está dando, Dios mío, nos está dando respuestas que son terremoto político.[Ernesto] Milagros, el presidente cuando hace algo es como un ministro. Cuando cambia a una persona, cuando cambia a su secretario general, a su asesora, enfrenta consecuencias, porque alguien los puso allí. Por tanto, se gana enemigos el presidente.[Milagros] ¿Boluarte o el entorno llamó al presidente a decir “no hagas esto, no vayas a cambiar la subprefecta”?[Ernesto] Desconozco, porque no tengo relación personal íntima ni política con el presidente José Jerí. Ambos colaboramos con un ideal para cumplir determinados objetivos. No conozco.[Milagros] O sea, ustedes no conversan, él no le cuenta.[Ernesto] Conversamos, pero conversamos de hechos puntuales para lograr objetivos puntuales. Para mí, yo creo que sería una descortesía preguntarle temas de intimidad política que no me corresponde conocerlos.[Milagros] Pero cuando ha ocurrido todo este escándalo, el Chifagate, usted le habrá preguntado: “Presidente, ¿qué es esto?”[Ernesto] Sí, por supuesto. Nos hemos reunido para establecer cuál es la verdad de estos hechos y hasta dónde puede llegar. Y yo le creo al presidente. Yo entiendo perfectamente sus circunstancias.[Milagros] O sea, ¿le cree que se equivocó por joven, por inexperto, por trabajador…?[Ernesto] No joven inexperto, porque inexperto no lo es. Y joven tampoco es tan joven. Sino que en un año, como le dije, en un año ha pasado de ser el congresista, el aspirante al Congreso derrotado…[Milagros] Bueno, y además ni siquiera fue, ni siquiera pudo entrar de saque, fue por la…[Ernesto] Son hechos muy rápidos.[Milagros] Ya, pero a ver, un segundo, doctor Álvarez, por favor, no vaya tan rápido aunque estemos apurados. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que Boluarte se haya vengado de Jerí porque le cambió, o de que un sector de la izquierda —léame bien la pregunta— enterados de este realpolitik, de este control ahora de los subprefectos, no control del cambio, en fin, del cambiar las fichas en la… “Ah, bueno, tú lo haces, ahora nos vengamos, ¿cómo? Te empezamos a seguir, tú vas donde…” que además es mi pata, “bueno, yo me vengo”. ¿Cabe la posibilidad de que Boluarte esté metido en este entuerto o es demasiada ciencia ficción?[Ernesto] Rápidamente. Puede ser Boluarte, puede ser China, muy molesta por lo de la base naval del Callao y porque nosotros hemos dicho transparentemente que el Perú debe ser aliado de Estados Unidos. Pueden ser las empresas constructoras que han visto paralizados sus proyectos en muchos lugares del Perú porque ya no hay dinero y no había posibilidades de continuar con ellos. Pueden ser los grupos políticos que me imagino se habrán acercado al presidente para lograr su apoyo en las elecciones y el presidente, obviamente, les ha dicho que no. Pueden ser las mafias que operan en nuestro país en todos los niveles y en todas las actividades económicas y el presidente les ha cortado el apoyo político para sus actividades porque no tiene por qué darles ningún apoyo ni comprometerse con el delito. Pueden ser mil factores.

Ernesto Álvarez] …con el delito. Pueden ser 1000 factores. El presidente de la República en el Perú, más que amigos, lo que se gana es una gran cantidad de enemigos sumamente poderosos.[Milagros] ¿Puede ser incluso la República Popular de China metida en esto porque se le van los negocios, según usted?[Ernesto Álvarez] Ellos estaban muy contentos con Chang Kai. Y Chang Kai es demasiado grande para dedicarse únicamente al comercio.[Milagros] Entonces, el…[Ernesto Álvarez] La base naval, ahora que el Perú se ha comprometido a financiarla, pero Estados Unidos a implementarla con tecnología de punta, obedece a una lógica de la Cancillería peruana. Nosotros no nos adherimos por completo a ninguna potencia hegemónica.[Milagros] A un imperio.[Ernesto Álvarez] Creemos en el multilateralismo y por eso se necesitaba urgentemente establecer equilibrios. Y eso también tiene consecuencias y hay gente muy molesta con el tema.[Milagros] Entonces, si antes Odebrecht ponía y sacaba presidentes, ¿usted me está diciendo que ahora los chinos también te pueden hacer arroz chaufa, o sea, te pueden decir “chaufa” de la política porque no eres sumiso?[Ernesto Álvarez] Son especulaciones mías.[Milagros] Son especulaciones mías, pero de repente… Me encantan sus especulaciones porque así podemos entender la realidad política.[Ernesto Álvarez] De repente mantenemos una amistad sincera y abierta con los diplomáticos chinos, pero siempre hay niveles distintos a los propios del gobierno.[Milagros] Pero bien raro, ¿no? Porque al primer embajador que recibió el presidente Castillo fue al embajador chino, oficialmente, de manera oficial. Al primer embajador que recibió Boluarte fue al embajador chino y ahora el presidente Jerí se reúne con los chinos. Entonces, hay chino encerrado, no gato encerrado.[Ernesto Álvarez] Y el presidente Jerí fue parte de la delegación de congresistas a China.[Milagros] Correcto.[Ernesto Álvarez] Y cuando se invita, y China realiza un interesante sistema de relaciones públicas invitando a empresarios, a políticos, incluso a académicos, financiando algunos proyectos de investigación, etcétera. Pero obviamente eso no es gratis. Siempre hay un trasfondo de penetración cultural, de penetración social, de penetración política, de penetración económica. Por tanto, es una especulación; o sea, no nos quedemos con el tema de los caramelos ni con el tema del chifa. Aquí de por medio pueden haber muchos factores, pero lo concreto es que al presidente Jerí lo han castigado. Estos videos salen de dentro del establecimiento.[Milagros] Eso es totalmente fáctico, no está inventando ni usted ni yo ni los periodistas, porque esas imágenes no son un ampay. Han salido, son cámaras de seguridad de la misma empresa, o sea, del chifa y de la…[Ernesto Álvarez] Así es.[Milagros] Y quien… Y el político que se pliega a la corrupción, el político que se somete a los grupos de poder es no solamente protegido, sino que no se observa ningún acto ilícito. Bueno, digamos, ir encapuchado es medio raro y sospechoso.[Ernesto Álvarez] Para alguien que trabaja en Palacio no es raro. Si a usted me ven encapuchado, dirán “qué raro, se está escondiendo”.[Milagros] No, usted se me ve más guapo. Ya, pero bueno, a ver, más allá de la ropa, por favor, permítame detenerme, porque, doctor Álvarez, usted me está diciendo que cabe la posibilidad de que el gobierno chino, el imperio chino, digamos, China, esté tan molesta por lo de la base naval porque ellos creían que ya con Chang Kai iban a tener el dominio. Bueno, tienen la hidroeléctrica, ¿no?, las constructoras, en fin, hasta dicen que estarían detrás también de compras de canales, no sé, todo lo que se dice de China, ¿no?, en estos momentos. ¿Cabe la posibilidad de que el gobierno, frente a esta —no sé si reticencia, pero este “un momentito, también pueden entrar otros estados hegemónicos”— se hubiera vengado del presidente Jerí y le hubieran dado su estate quieto?[Ernesto Álvarez] No el Estado chino, por supuesto, ni la embajada, sino grupos comerciales, posiblemente grupos comerciales que estén detrás de las ventajas de la cercanía de Perú con China, por ejemplo. Pero también le dije las constructoras.[Milagros] Sí.[Ernesto Álvarez] Hay un sinnúmero de constructoras que habían…[Milagros] ¿Constructoras chinas?[Ernesto Álvarez] No, no, constructoras de todo tipo: nacionales, extranjeras, españolas, chinas, por supuesto, que han visto truncados sus proyectos por la falta de dinero y que están exigiendo que “ya, no hagas a los 99, no sigas con lo del 99, pero con el mío sí”.[Milagros] Pero dame a mí.[Ernesto Álvarez] Ok, entiendo. Por tanto, el presidente tiene muchos enemigos.[Milagros] Ya, pero las grandes tareas de Jerí

[Ernesto] Por tanto, el presidente tiene muchos enemigos.[Milagros] Ya, pero las grandes tareas de Jerí hoy son garantizar elecciones transparentes, ¿no es cierto? Y, por supuesto, combatir la inseguridad. Esas son las dos únicas tareas que tiene.[Ernesto] Y la tercera es tratar de mantener estabilidad económica. Y en eso estamos. Desde el inicio se dijo: tenemos tres tareas básicamente en estos meses. Las que usted ha señalado, la estabilidad económica y lo que ya habíamos conseguido, que es la estabilidad política. Por tanto, en principio, yo vengo a defender la estabilidad política, porque el gobierno de Jerí no puede caer, sumiendo nuevamente en el caos al gobierno peruano, porque se produciría un hecho más crítico aún. Ningún partido que está participando en las elecciones y que tiene bancada parlamentaria va a querer asumir las tareas tan delicadas del gobierno en este momento.[Milagros] Bueno, pero le vuelvo a repetir, Jerí tiene bancada y es parte de un partido, Somos Perú.[Ernesto] El vocero de la bancada es su principal enemigo. Y el principal impulsor de la censura. Entonces, estamos hablando de que si el gobierno de Jerí se cae, nos sumimos en un caos profundo, porque nadie va a querer asumir el gobierno estando en una campaña. Por tanto, ese gobierno recaería en cualquier congresista sin mayores aspiraciones electorales, sin partido, y que podría tener, por lo mismo, como ya no tiene expectativas, podría ser mucho peor de lo que hoy en día vemos.[Milagros] ¿Y cuál es la garantía de una elección transparente si usted me acaba de decir que en un país tan débil en sus estructuras políticas, tan complicado, tan caótico, sí es posible que un presidente pueda poner a otro presidente? Porque el presidente Jerí, en realidad, no está siendo respaldado por su partido, el principal vocero parlamentario de su partido lo ataca y promueve su censura, porque el presidente Jerí, por encima de las agrupaciones o de sus amigos, tiene muy por cierto, es muy consciente de su futuro político y de que su futuro político, su parte en la historia del Perú, pasa necesariamente por entregar el gobierno en julio a quien deba sucederlo por mandato popular de la manera más limpia posible. Ahora, yo voy a regresar a su pasado un segundo, permítame hacerlo y tengo que explicar bien a nuestra audiencia. A ver, Jerí es un hombre astuto y hábil, sí; responde en Twitter, responde a los periodistas, no se aísla como Boluarte; responde. Castillo, cuando respondía, la complicaba más. Aparentemente trabaja todo el día y duerme, según dicen sus aliados, tres o cuatro horas, lo cual es peligrosísimo, porque hasta le puede dar algo, una persona tiene que dormir. Pero parece muy hábil, incluso, dicen sus detractores, para disfrazarse, señor Álvarez, ¿no? Para encapucharse, para ponerse lentes oscuros en una tienda donde no tienes la necesidad de ponerte lentes oscuros, así haga calor como en Hawái. Y entonces voy a regresar a sus pasos. Usted, por menos, aparentemente le habría pedido una vacancia en tiempos de Zarratea, Castillo. ¿Hay alguna contradicción en su escozor, en su, digamos, indignación política cuando ve este tipo de conductas en un gobernante, doctor Álvarez?[Ernesto] A ver, establezcamos las diferencias.[Milagros] Por favor.[Ernesto] A Kuczynski se le acusa de haber recibido dinero de dos empresas suyas, a través de dos empresas suyas, cuando era ministro de Economía. A Vizcarra se le acusa, se le está procesando, por hechos de corrupción como gobernador de Moquegua, hechos ciertos. A Castillo se le probó, el periodismo de investigación le probó, que desde Breña hacía negocios y pactos turbios con proyectos en provincias, con municipalidades de provincia. A Jerí lo que se le ha probado es que usa capucha, le gusta el chifa y usa lentes oscuros dentro de un negocio clausurado.[Milagros] ¿Y por qué se mete a un local que ha sido clausurado ese mismo día por la municipalidad?[Ernesto] Entonces, sí, pero fíjese la diferencia. O sea, a Jerí no se le ha sabido de ningún hecho delictuoso. Entonces, no se puede comparar Zarratea con los dos errores de Jerí. En principio no hay punto de comparación, por lo menos al día de hoy. Y lo segundo es que…[Milagros] Bueno, y no ha recibido aparentemente ningún reloj ni…

[Ernesto] Ni ha hecho ningún favor. No ha recibido relojes, no ha hecho ningún favor, no le han hecho ningún favor, y la relación simplemente es un error, por supuesto, porque hay empresarios y empresarios.

[Milagros] Ya, muy bien. Entonces, en su lógica, es verdad, escandaloso