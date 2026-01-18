El presidente José Jerí reconoció públicamente que fue un error ingresar “encapuchado” a un chifa el 26 de diciembre, donde se reunión de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang, y ofreció disculpas a la ciudadanía por este hecho.

En un mensaje publicado durante la madrugada del 18 de enero, el mandatario sostuvo que se reunió con el empresario Zhihua Yang, a quien se refirió como “señor Joni”, para coordinar la celebración de la amistad Perú‑China en febrero, negando que la reunión tuviera fines irregulares o de beneficio personal.

“Me prometí que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser y que el cargo no me iba a encapsular y alejarme de la realidad. Producto de ello, se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles, en nuestras regiones y no en una oficina. Por ello tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar”, indicó.

A su vez, aclaró que ese día realizaba actividades oficiales junto a su escolta y el ministro del interior Vicente Tiburcio, quien los invitó a cenar al mencionado chifa.

Asimismo, afirmó que conoce a Zhihua Yang por actividades culturales y sociales, asegurando que este no le ha pedido apoyo ni intercesión ante el Estado.

Tras ello, el presidente expresó su disposición a colaborar con todas las instancias que soliciten información y afirmó que no permitirá que el episodio debilite la confianza en el Gobierno.

“Debo de reconocer que en nuestro país ha habido situaciones recientes con expresidentes y que aún genera sensibilidad en la opinión pública y que ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer con episodios pasados. (…) admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice”, explicó.

Finalmente, anunció que hasta el final de su gestión, en julio de 2026, llevará un registro de todas sus actividades y desplazamientos en lugares públicos, con el objetivo de transparentar sus acciones y evitar interpretaciones equivocadas hacia la población.