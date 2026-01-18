José Jerí sorprendió a la ciudadanía con Mensaje a la Nación mediante redes sociales. (Foto: Presidencia)
José Jerí sorprendió a la ciudadanía con Mensaje a la Nación mediante redes sociales. (Foto: Presidencia)
, y ofreció disculpas a la ciudadanía por este hecho.

En un mensaje publicado durante la madrugada del 18 de enero, el mandatario sostuvo que se reunió

“Me prometí que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser y que el cargo no me iba a encapsular y alejarme de la realidad. Producto de ello, se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles, en nuestras regiones y no en una oficina. Por ello tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar”, indicó.

A su vez, aclaró que

Asimismo, afirmó que conoce a Zhihua Yang por actividades culturales y sociales, asegurando que este no le ha pedido apoyo ni intercesión ante el Estado.

Tras ello, .

“Debo de reconocer que en nuestro país ha habido situaciones recientes con expresidentes y que aún genera sensibilidad en la opinión pública y que ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer con episodios pasados. (…) admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice”, explicó.

Finalmente, , con el objetivo de transparentar sus acciones y evitar interpretaciones equivocadas hacia la población.

Jerí aclaró que ese día realizaba actividades oficiales junto a su escolta y el ministro del interior Vicente Tiburcio, quien los invitó a cenar al mencionado chifa. (Foto: Presidencia)
