El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, Vergara, envió un oficio al presidente Jerí solicitando información urgente sobre la reunión no registrada del presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, ocurrida la noche del 26 de diciembre en un local del distrito de San Borja.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, ya había anunciado que propondrá una sesión extraordinaria tras conocerse dicha reunión..

En el documento se advierte que, dada la alta investidura presidencial, cualquier reunión sostenida al margen de los canales formales y sin registro oficial compromete los estándares de transparencia, legalidad y responsabilidad política, más aún si se habría utilizado un vehículo oficial asignado a funciones exclusivas del despacho presidencial.

Amparada en la Constitución y el Reglamento del Congreso, la Comisión requirió a José Jeri remitir, en el plazo más breve posible, información detallada y documentada, que incluye:

Fecha, hora y lugar exacto de la reunión. Identidad completa del empresario con quien se reunió. Temas tratados, acuerdos o compromisos asumidos. Relación de acompañantes, con cargos, funciones o vínculos institucionales. Explicación de por qué la reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente. Si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento del encuentro.

Jeri descarta acciones indebidas

El presidente José Jerí aseguró que no hubo nada indebido en su reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang, la cual se realizó el 26 de diciembre, luego de las celebraciones por Navidad, en un chifa ubicado en San Borja.

En declaraciones a la prensa, el encargado de la presidencia reconoció que la reunión no oficial pudo generar una mala percepción, por lo que hizo un mea culpa por ello.

Explicó que no se registró el encuentro porque este se realizó el día 26 de diciembre y a la hora de su cena. Además, indicó que se están realizando una serie de actividades vinculadas al Día de la Amistad Perú-China, que se celebrará el 1 de febrero, donde espera que el empresario Zhihua Yang participe.

“No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer pueden tornarse a nivel de percepción malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, añadió.

El mandatario esgrimió que “a veces uno hace cosas buenas, que parecen malas”, por lo que descartó que se tratase de un acto irregular la reunión con Yang.

“Lo bueno que se ha planificado se puede entender como malo. No es así porque hay una sombra del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto”, agregó.

Cabe precisar que, según reveló Punto Final, la reunión se realizó en un chifa ubicado en un edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis, donde operan varias compañías de origen chino, entre ellas algunas vinculadas a Zhihua Yang, empresario con el que se reunió Jerí.

Comisión de Ética citará a José Jerí

A la par de la bancada de Somos Perú, desde la Comisión de Ética señalaron que no se dejará pasar “por agua tibia” el encuentro de Jerí y el empresario chino, por lo que será citado para que aclare lo sucedido.

“Lo que hacía Pedro Castillo era otra cosa”, dijo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, al ser consultado por la prensa tras el reportaje de Punto Final. A su juicio, no se deben tomar decisiones aceleradas y permitir al mandatario encargado explicar sus razones para reunirse de esa manera con el empresario Zhihua Yang.

Según Rospigliosi, una eventual vacancia de José Jerí desestabilizaría al país, y sería un “absurdo”. "Desde mi punto de vista es absurdo pretender producir una situación de más inestabilidad en vísperas de un proceso electoral", aclaró.

