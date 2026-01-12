Distintos gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron hoy que realizarán una nueva paralización de labores este miércoles 14 de enero, debido a la actual situación que atraviesa el sector, afectado desde hace varios meses por extorsiones y asesinatos de conductores.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte, hicieron el anuncio en conferencia de prensa desarrollada esta tarde, con participación de otros dirigentes del sector.

Los representantes de los transportistas manifestaron su preocupación por la escalada de violencia que enfrenta el sector debido a que los ataques pasaron de ser amenazas y extorsiones a asesinatos con armas de fuego y recientemente a atentados con explosivos, como el ocurrido el fin de semana contra una unidad de la empresa conocida como “La 50”.

Vargas recordó que alrededor de 10 atentados se han producido contra las unidades de transporte en lo que va del año, motivo por el cual mantienen su decisión de paralizar sus labores. “El día 14 de enero, desde las 00:00 horas, el servicio de transporte público de Lima y Callao estará suspendido”, precisó Ojeda por su parte.

Esta decisión fue anunciada pese a la reunión que sostuvieron por la mañana con el presidente de la República, José Jerí, ante quien expusieron la dramática situación que atraviesan.

Durante la cita, realizada en la sede de una empresa de transportes en San Juan de Lurigancho, el presidente Jerí hizo un mea culpa por la demora en la publicación del reglamento de la ley contra la extorsión y sicariato en las empresas de transportes, y anunció que la misma saldrá a la luz a más tardar este sábado.

“Valoramos la mea culpa del presidente de la República y sus funcionarios, pero esta olla a presión a los conductores y usuarios, no la podemos parar simplemente con un compromiso o con una promesa que esperemos se dé este día sábado”, refirió Ojeda ante el ofrecimiento de Jerí respecto a la reglamentación de la Ley N° 32490.