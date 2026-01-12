Desde la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos señalaron que el paro de transporte será este miércoles 14 de enero, y ya no el 15, como se tenía previsto.

En diálogo con Exitosa, Manuel O’Diana, presidente de esta agrupación, manifestó su rechazo a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez —quien aseguró que algunos “malos transportistas” integran bandas criminales—.

Para Ernesto Álvarez, “así como hay malos policías y malos fiscales, hay malos transportistas que están en diversos ámbitos” y “dan información a bandas criminales o las integran”.

En esa línea, O’Diana reconoció que se reunieron de emergencia con otros gremios y acordaron cambiar la fecha para que el paro se realice este miércoles. 14 de enero.

Nuevo paro de transportes se realizará este 14 de enero. Foto: GEC

“Esto es todos juntos. El día 14, una fecha en común para todos. Esto es en respuesta a las afirmaciones de lo que ha dicho el señor premier. Le agradecemos al señor premier por haber unido al transporte", indicó.

Por su parte, Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, aseguró que “algunas unidades de Lima y Callao” pararán el servicio, mas respetarán a aquellas empresas que deseen circular pese a la medida de protesta.

LEA TAMBIÉN: Personas sin experiencia fueron contratadas en el INPE tras reuniones con su presidente

“No es un tema de interés político. Solo queremos recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país”, relató.