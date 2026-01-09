El presidente José Jerí manifestó que las cifras sobre criminalidad en el país “han comenzado a descender”, aunque reconoció que no fue sencillo lograr ese cambio.

Indicó que el balance completo será presentado este mes, de repente en simultaneo con el anuncio del nuevo plan de seguridad ciudadana.

En sus declaraciones a la prensa, José Jerí sostuvo que la situación fue difícil de revertir debido al debilitamiento institucional con el que encontraron el país. Aseguró que, pese a ello, el Ejecutivo ha impulsado acciones inmediatas, incluyendo medidas legales especiales y operativos en penales, como parte de una estrategia nacional para enfrentar la inseguridad, informó Canal N.

Estimó que este balance se dará antes que culmine el mes de enero. Según indicó, en algunos indicadores delictivos se ha verificado una reducción, mientras que otros aún requieren mayor control.

Señaló que los datos están siendo validados para garantizar su precisión.

Emergencia en Pisco será oficializada en los próximos días

Durante su visita a Ica, José Jerí anunció que la provincia de Pisco será declarada en emergencia por motivos de inseguridad ciudadana. Afirmó que esta decisión fue un compromiso previo que ahora será ejecutado. Detalló que esta medida se aplicará como parte del plan integral que se presentará en enero.

Criminalidad organizada y coordinación de ataques a transportistas

Consultado sobre amenazas al sector transporte y una eventualidad paralización, José Jerí declaró que algunos ataques parecen ejecutarse de forma sincronizada por delincuentes con intención de desestabilizar.

Remarcó que el gobierno mantiene coordinación con gremios transportistas a través del Ministerio del Interior, y que se trabaja para anticipar posibles incidentes con inteligencia preventiva.

Diagnóstico institucional y respuesta del gobierno de transición

Al referirse a la capacidad estatal frente a la criminalidad, José Jerí indicó que se recibió un país con instituciones debilitadas y sin capacidad de respuesta. Aseguró que su gobierno actuó de forma inmediata, enfocándose en el sistema penitenciario y en el fortalecimiento de competencias legales, como parte de una respuesta articulada a nivel nacional.

Durante su visita a Ica, José Jerí anunció que la provincia de Pisco será declarada en emergencia por motivos de inseguridad ciudadana.Foto : Presidencia

Supervisión de centros de vigilancia y coordinación con la PNP

Durante su visita, José Jerí recorrió la Central de Monitoreo y Videovigilancia de la Municipalidad de Túpac Amaru, en Ica, donde observó la operación de 35 cámaras conectadas con la Policía Nacional. La supervisión se realizó en el marco de las acciones articuladas para mejorar la seguridad y atención de emergencias en la región.

Inspección al terminal portuario de Paracas

Como parte de sus actividades oficiales, José Jerí visitó también el Terminal Portuario de Paracas. En el lugar verificó las operaciones de embarque y desembarque de productos, como parte del seguimiento a proyectos vinculados al desarrollo regional y modernización de infraestructura logística en el sur del país.