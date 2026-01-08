El sector de transportistas volvió a encender las alertas por la inseguridad y anunció que evalúa adoptar medidas de fuerza en los próximos días, en respuesta a la persistente ola de extorsiones y ataques armados contra unidades de transporte público y colectivo. Así lo informó Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, quien cuestionó la falta de acciones preventivas por parte de la Policía Nacional.

“No hay prevención en absoluto. Si bien felicitamos al general Revoredo por los temas de investigación, en la prevención es un fiasco total. No tenemos protección, y esa es la parte fundamental para la lucha contra la extorsión” , sostuvo Ojeda a Canal N. El dirigente precisó que las posibles medidas se definirán tras una conferencia de prensa convocada para este jueves.

Ojeda aclaró que, hasta el momento, no existe una decisión final sobre el tipo de protesta que se adoptará. “Se van a tomar medidas de fuerza, sí, la otra semana, pero aún no se ha decidido si será un plantón, un apagado de motores, un paro o una marcha. Esa decisión corresponde a los cuatro conos”, indicó, al tiempo que descartó versiones sobre acciones ya acordadas.

Las declaraciones del gremio se producen tras nuevos hechos de violencia registrados en las últimas horas. En el distrito de Comas, un conductor de una combi fue asesinado la noche del miércoles, alrededor de las 11:20 p.m., en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, a la altura del frontis de Sedapal, cuando se encontraba dentro de su unidad. Según la información disponible, un sujeto que estaba al interior del vehículo habría disparado contra el chofer. Tras el ataque, el agresor fue perseguido por un policía de civil que se encontraba en la zona.

Horas antes, otro ataque armado ocurrió frente al Mall del Sur, en el distrito de Santiago de Surco. El hecho se registró en el kilómetro 11 de la Panamericana Sur y dejó como saldo un pasajero fallecido y dos personas heridas, entre ellas el conductor. De acuerdo con información difundida por Panamericana, los disparos estuvieron dirigidos a un vehículo que realizaba servicio de colectivo entre Lima e Ica, en uno de los paraderos más concurridos durante los feriados.

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, advirtió que el gremio evalúa medidas de fuerza ante la falta de prevención frente a la extorsión. Foto: Captura/Canal N.

En ese contexto, Ojeda también dirigió un mensaje al Ejecutivo, al advertir que la violencia ya no solo afecta a transportistas, sino también a los usuarios. “Ahora también son pasajeros asesinados. Hay que recordarle al presidente que, si está en ese cargo, tal vez se ha mejorado un poco, pero no lo suficiente para que la matanza se detenga. Que use la máquina que tanto avala, porque la que está funcionando hoy es la máquina de los infames”, afirmó.

El gremio reiteró que la falta de resultados en la prevención del delito está empujando al sector a adoptar medidas de presión, mientras exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la extorsión que golpea al transporte en Lima.

Otro gremio anuncia paro el 15 de enero

En paralelo, desde otro sector del transporte se anunció una paralización con fecha concreta. El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rau Rau, informó que el gremio ha convocado a un paro de transportistas para el próximo 15 de enero , tras los recientes ataques registrados contra choferes en Lima y el Callao.

“Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma. Ese es un tema. Por eso que nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste”, dijo para RPP.

El dirigente gremial fue enfático en señalar que la medida busca presionar a las autoridades para que se adopten reformas legales inmediatas y se endurezcan las penas carcelarias, ante lo que consideró una falta de acción por parte del Ejecutivo y el Legislativo.

“Necesitamos que el Congreso de una vez dicte una ley de tribunales sin rostro, pero no lo hacen. Entonces, creo que es importante que tenga que volver a hacerse una paralización para que puedan reaccionar y actuar y parar”, sostuvo Rau Rau.