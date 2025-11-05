Los microempresarios no tienen muchas opciones ante el acecho de los extorsionadores. (Foto: GEC)
Los microempresarios no tienen muchas opciones ante el acecho de los extorsionadores. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Ante la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, la criminalidad organizada sigue lucrando a expensas de los microempresarios del país, ¿qué tan grave es la afectación?

TE PUEDE INTERESAR

Cajas refuerzan patrimonio efectivo, pero ¿cuáles tendrán problemas para competir?
Cajas exigen al Gobierno garantías para créditos ante ola de crimen, ¿qué planteó el Congreso?
Cooperativas lanzan billetera digital común, ¿qué beneficios dará?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.