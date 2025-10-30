Las mypes son el sector empresarial más afectado por las extorsiones. (Foto: Andina)
Las mypes son el sector empresarial más afectado por las extorsiones. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La inseguridad es un flagelo que viene afectando principalmente a los pequeños negocios. Así, las cajas municipales proponen que el Estado asuma parte del riesgo de los financiamientos que se les otorga a estos pequeños negocios, ¿qué propuestas existen sobre la mesa?

TE PUEDE INTERESAR

Utilidades de empresas líderes crecerían a menor ritmo del año: las 3 que más ganan
Retiros de AFP, ¿cuántos fondos espera atraer y retener Caja Huancayo?
Facilitarán venta de cajas y financieras en problemas, ¿cómo será el proceso?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.