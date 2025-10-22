Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) habrían seguido aumentando sus ganancias en el tercer trimestre del presente año. Sin embargo, a un ritmo más débil que en el pasado reciente, ¿cuál es el desglose?

TE PUEDE INTERESAR

Robinhood llega al Perú: ¿compartirá sus ganancias con inversionistas locales?
Jóvenes peruanos de alto patrimonio en Perú: el pecado financiero que estarían cometiendo
Empresas reparten dividendos récord a accionistas, ¿qué temen y qué es lo malo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.