El organismo supervisa el cumplimiento de las disposiciones y la adecuada atención de la emergencia ambiental. (Foto: OEFA)
El organismo supervisa el cumplimiento de las disposiciones y la adecuada atención de la emergencia ambiental. (Foto: OEFA)
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Redacción Gestión
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó los resultados del monitoreo de calidad de agua realizado en el río Amazonas y la quebrada Yanashi, en Loreto, tras el derrame de petróleo ocurrido a inicios de abril pasado por la barcaza A/F Petronorte 2.

El monitoreo incluyó la toma de muestras en tres puntos estratégicos del río Amazonas y la quebrada Yanashi.

A través de la Administración Local de Agua (ALA) Iquitos, especialistas de la ANA se trasladaron hasta el centro poblado Yanashi, en la provincia de Maynas, para informar directamente a las autoridades y pobladores sobre los resultados obtenidos en la evaluación de las fuentes de agua cercanas al evento que afectó la calidad del recurso hídrico.

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Información técnica

Los resultados concluyen que el derrame de petróleo afectó la calidad del agua en sectores del río Amazonas y de la quebrada Yanashi. Se registraron concentraciones de aceites, grasas e hidrocarburos totales de petróleo por encima de los valores permitidos para el ecosistema.

Asimismo, informó que iniciará un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los responsables de acuerdo a la normativa vigente.

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inspecciona zona afectada por derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto. Foto: Ministerio Público.
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inspecciona zona afectada por derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto. Foto: Ministerio Público.

Los análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua establecidos por el Ministerio del Ambiente.

Derrame de petróleo en abril

El viernes 10 de abril se produjo un derrame de petróleo en el río Amazonas, a la altura de la desembocadura del río Napo, en el distrito de Las Amazonas, provincia de Maynas, región Loreto.

En ese sentido, el OEFA dispuso una medida preventiva tras el encallamiento y colisión de un convoy fluvial que generó un derrame de petróleo crudo en el río Amazonas, con un volumen estimado de más de 285 barriles.

En ese momento, se ordenó a la empresa LM Navegación y Transporte LTDA, responsable del incidente que provocó el derrame de petróleo, abastecer de manera gratuita agua para consumo humano a las poblaciones afectadas, Yanashi, San Antonio de Arambaza, Santa Rosa de Oroza, Nuevo Tacna, entre otras, como acción inmediata para reducir los riesgos a la salud y atender la emergencia ambiental.

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