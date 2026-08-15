Desde este 14 de agosto, una tecnología empieza a ser obligatoria para determinadas inversiones públicas. Foto: Andina
Desde este 14 de agosto, una tecnología empieza a ser obligatoria para determinadas inversiones públicas. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

A partir de esta quincena de agosto será obligatorio que las obras públicas se ejecuten bajo una herramienta tecnológica para planificar, diseñar, construir y administrar proyectos mediante un modelo digital.

TE PUEDE INTERESAR

Comisiones presidenciales “atacarán” informalidad, inversión pública, finanzas e impuestos
MEF dice que “se irán” 120,000 proyectos de inversión pública: la estrategia
¿Cómo destrabar la inversión pública? Así funcionó la asistencia en 3 regiones del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.