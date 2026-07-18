El Gobierno aprobó un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), con el objetivo de modernizar la forma en que el Estado planifica, evalúa, ejecuta y supervisa las inversiones públicas en el país.

La norma, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-EF, establece nuevas disposiciones para todo el ciclo de inversión pública, desde la identificación de necesidades hasta el funcionamiento de las obras ejecutadas, con énfasis en el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos.

Entre los principales cambios figura el fortalecimiento del rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que tendrá mayores funciones para emitir lineamientos, supervisar la calidad de las inversiones y realizar evaluaciones durante y después de la ejecución de los proyectos.

Asimismo, el reglamento incorpora mecanismos para mejorar la articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el propósito de priorizar inversiones que respondan a las principales necesidades de cada territorio y evitar la duplicidad de proyectos.

Otro aspecto relevante es que se establecen mayores exigencias para los proyectos de alta complejidad y aquellos que serán financiados con operaciones de endeudamiento, los cuales deberán obtener opiniones técnicas previas antes de ser declarados viables.

El reglamento también incorpora evaluaciones intermedias y posteriores a la ejecución de las inversiones para verificar si estas cumplen con los objetivos previstos y generan los beneficios esperados para la población, promoviendo una gestión basada en resultados.

En la fase de programación multianual, las entidades públicas deberán planificar sus inversiones con una proyección mínima de tres años, priorizando aquellas que contribuyan al cierre de brechas y cuenten con recursos para su operación y mantenimiento una vez concluidas.

Con este nuevo marco normativo, el Ejecutivo busca optimizar la asignación de recursos públicos, mejorar la calidad de los proyectos y fortalecer la sostenibilidad de las inversiones, en línea con los Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública aprobados en 2025.

Gobierno aprueba nuevo reglamento que busca mejorar la planificación y ejecución de obras públicas. Foto: El Peruano.

El reglamento aprobado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que como anexo forma parte integrante de este Decreto Supremo, el cual consta de tres capítulos, 20 artículos, seis disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria transitoria.