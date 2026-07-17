La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley que propone la creación del distrito de Winchinkim, en la provincia de Condorcanqui en Amazonas, con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en la frontera con Ecuador.

De acuerdo con la PCM, la medida beneficiará a cerca de 4,000 habitantes, en su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Wampis, quienes contarían con un nivel de gobierno que facilite el acceso a servicios públicos, la ejecución de proyectos de inversión y una mayor presencia de las instituciones estatales.

La iniciativa responde a una demanda impulsada por líderes indígenas, autoridades locales y organizaciones representativas de la zona, que fue atendida por la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) de la PCM.

El Ejecutivo recordó que, en junio pasado, declaró de interés nacional la creación del distrito de Winchinkim mediante un decreto supremo. Con la aprobación del proyecto de ley por parte de la PCM, la propuesta continuará el procedimiento legislativo correspondiente.

Según la entidad, la creación del nuevo distrito contribuiría a impulsar la recuperación territorial, reforzar la seguridad en la zona fronteriza y enfrentar actividades vinculadas a economías ilegales.

Asimismo, sostuvo que la nueva jurisdicción permitiría dinamizar la economía local, acercar la gestión pública a la población y aprovechar las oportunidades derivadas de la integración fronteriza con Ecuador.