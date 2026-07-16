El Gobierno declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en cinco distritos de la provincia de Pisco, en la región Ica, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y enfrentar los hechos de violencia registrados en la zona.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 105-2026-PCM, comprende los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Como parte del estado de emergencia, se restringirán temporalmente algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en la Constitución.

El estado de emergencia regirá durante 60 días e incluye el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Foto: PCM

Las actividades de carácter masivo y público (religiosas, culturales o deportivas) requerirán de una autorización previa de las autoridades competentes; mientras que aquellos eventos que no sean masivos podrán desarrollarse con normalidad.

LEA TAMBIÉN: Más de 7 millones de peruanos en riesgo ante El Niño por la falta de inversión

De igual modo, para asegurar la efectividad de las acciones que comprende la medida, se dispuso la creación inmediata del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el cual estará encabezado por el jefe de la Región Policial Ica.