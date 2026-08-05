Esta tarde la bancada de Juntos por el Perú (JP) informó que revisará la propuesta para que el diputado César Tito Rojas integre la Comisión de Ética Parlamentaria, luego de los cuestionamientos generados por su designación.

El vocero de la agrupación en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, indicó que el tema será evaluado durante una reunión de bancada convocada antes de la sesión plenaria y que posteriormente se adoptará una decisión definitiva.

“Hoy la bancada se reunirá una hora antes del pleno y, de manera democrática, veremos si ratificamos o revisamos esta posición”, declaró.

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Además, sostuvo que Tito Rojas no tiene ningún impedimento legal para integrar la Comisión de Ética y rechazó que se le cuestione por razones políticas.

“El colega Tito no tiene ningún impedimento. Rechazamos que algún sector de la prensa pretenda etiquetarlo de una manera que no compartimos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que la bancada escuchará las distintas posiciones antes de adoptar una decisión final.

Fuerza Popular pide reconsiderar la designación

El presidente del Senado, Miguel Torres de Fuerza Popular, exhortó a Juntos por el Perú a reconsiderar la elección de Tito Rojas como representante en la Comisión de Ética.

Indicó que los integrantes de dicho grupo parlamentario deben ser personas “intachables” y sin cuestionamientos, por lo que consideró pertinente que la bancada evalúe nombrar a otro legislador.

“Lo único que nos toca desde nuestra posición es llamar a una reflexión a los distintos grupos parlamentarios al momento de designar a las personas porque creo que lo que van a hacer es mostrarse como representantes de cada uno de ellos y deben ser personas intachables, personas respecto de las cuales no exista ningún tipo de cuestionamiento”, expresó.

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Antecedentes de Tito Rojas

La Comisión de Ética Parlamentaria ya quedó conformada y uno de los primeros casos que deberá evaluar será la denuncia por presunta agresión presentada contra el diputado Julián Pérez Mallqui, también integrante de Juntos por el Perú.

La designación de César Tito Rojas generó cuestionamientos debido a sus antecedentes políticos y judiciales.

Según reportes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), entre los años 2000 y 2004 habría visitado a internos condenados por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno. Además, fue presidente del comité electoral del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización considerada el brazo político de Sendero Luminoso.

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En 2016 fue sentenciado por violencia psicológica contra su hermana, en el marco de un conflicto familiar por terrenos. Esa condena no fue consignada en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), motivo por el cual posteriormente fue sancionado con una multa superior a los S/22.000.

Asimismo, la Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización que habría planificado actos violentos durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.

De acuerdo con la investigación fiscal, Tito Rojas figura entre los dirigentes que habrían ejercido control y dirección sobre las movilizaciones que derivaron en hechos de violencia en Puno, entre ellos el incendio de la caseta de peaje de Ilave el 4 de enero de 2023. El legislador niega las acusaciones y el caso continúa en investigación.

Maraví defiende la designación

Por su parte, el senador de Juntos por el Perú Iber Maraví respaldó la propuesta de su bancada y sostuvo que la ley no impide que Tito Rojas integre la Comisión de Ética.

Consultado por Canal N sobre los cuestionamientos al legislador puneño, respondió que todos los congresistas tienen derecho a integrar ese grupo de trabajo.

“Todos los diputados y senadores, de acuerdo con la ley, tienen este derecho”, manifestó.

El senador de Juntos por el Perú Iber Maraví respaldó la propuesta de su bancada y sostuvo que la ley no impide que Tito Rojas integre la Comisión de Ética. (Foto: Andina/Difusión)

Con respecto a los antecedentes de Tito Rojas, el senador insistió en que no existe ninguna prohibición legal para que forme parte de la comisión y añadió que todos los integrantes de la bancada podían ser considerados para esa representación.