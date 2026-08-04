El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Parlamento solicitando la suspensión por 120 días y la aplicación de la máxima sanción contra el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, por un presunto caso de violencia física y psicológica contra una mujer.

En diálogo con Canal N, Aranda explicó que el documento ya fue ingresado formalmente y pidió que este sea el primer expediente que evalúe la Comisión de Ética una vez que quede instalada. Según indicó, la denuncia busca que se imponga la sanción más severa contemplada en el reglamento parlamentario.

Rechazo unánime de diversos sectores políticos e instituciones

El legislador sostuvo que los hechos atribuidos a Pérez Mallqui han generado rechazo desde diversos sectores políticos e instituciones del Estado, incluido el Ministerio de la Mujer y la presidenta de la República, por lo que consideró que corresponde una respuesta firme del Congreso.

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“Al respecto se han pronunciado diversidad de bancadas de izquierda a derecha, Ministerio de la Mujer, y también se ha pronunciado el día de ayer la presidenta de la república, por lo que estamos frente a hechos deleznables y de manera unánime están siendo rechazados por distintas instituciones de nuestro país”, declaró.

Asimismo, señaló que, además de la suspensión, existe la posibilidad de que la Comisión de Ética evalúe un eventual desafuero parlamentario, al considerar que la conducta denunciada sería incompatible con la dignidad del cargo. No obstante, precisó que será dicho grupo de trabajo el que determine las medidas que correspondan conforme a sus atribuciones.

Finalmente, Aranda reiteró que espera que la Comisión de Ética priorice este caso en su primera sesión y adopte una decisión que, según dijo, envíe un mensaje claro de rechazo frente a la violencia contra la mujer.

Postura de Juntos por el Perú

Por su parte, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, mostró su respaldo al pedido de suspensión por 120 días contra Julián Pérez.

“Están en su derecho, nos vamos a ceñir a lo que determinen las investigaciones. Si se halla un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento”, dijo.