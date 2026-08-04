Julián Pérez Mallqui. (Foto: difusión)
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Redacción Gestión
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El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Parlamento solicitando la suspensión por 120 días y la aplicación de la máxima sanción contra el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, por un presunto caso de violencia física y psicológica contra una mujer.

En diálogo con Canal N, Aranda

Rechazo unánime de diversos sectores políticos e instituciones

El legislador sostuvo que los hechos atribuidos a Pérez Mallqui han generado rechazo desde diversos sectores políticos e instituciones del Estado, incluido el Ministerio de la Mujer y la presidenta de la República, por lo que consideró que corresponde una respuesta firme del Congreso.

“Al respecto se han pronunciado diversidad de bancadas de izquierda a derecha, Ministerio de la Mujer, y también se ha pronunciado el día de ayer la presidenta de la república, por lo que estamos frente a hechos deleznables y de manera unánime están siendo rechazados por distintas instituciones de nuestro país”, declaró.

Asimismo, señaló que, además de la suspensión, existe la posibilidad de que la Comisión de Ética evalúe un eventual desafuero parlamentario, al considerar que la conducta denunciada sería incompatible con la dignidad del cargo. No obstante, precisó que será dicho grupo de trabajo el que determine las medidas que correspondan conforme a sus atribuciones.

Finalmente,

Postura de Juntos por el Perú

Por su parte, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, mostró su respaldo al pedido de suspensión por 120 días contra Julián Pérez.

“Están en su derecho, nos vamos a ceñir a lo que determinen las investigaciones. Si se halla un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento”, dijo.

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