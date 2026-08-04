El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 5.6 % en junio, hasta alcanzar los 73,300 millones de dólares, según publicó este martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un descenso de 4,400 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 77,600 millones de dólares de mayo, en coincidencia con los vaivenes provocados por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En junio, las importaciones estadounidenses decrecieron un 1.8 % con respecto al mes anterior, hasta los 388,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 0.9 %, hasta los 314,700 millones de dólares.

La bajada en el déficit de bienes y servicios reflejó una reducción de 3,900 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta 102,100 millones, y un aumento de 500 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 28,800 millones.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 189,300 millones de dólares, o un 33.8 %, con frente al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 198,300 millones de dólares (11.7 %) y las importaciones aumentaron 9,000 millones de dólares (0.4 %).

La reducción en las importaciones de bienes, por valor de 7,900 millones de dólares en junio, situándose en 309.000 millones en junio, se debió sobre todo a caídas en los bienes de capital y los bienes de consumo, ambos con decrecimientos situados en los 2,100 millones, entre ellos las computadoras y productos farmacéuticos.

Las importaciones de servicios en el sexto mes del año aumentaron 600 millones de dólares, situándose en 79,000 millones.

La disminución de 4,000 millones de dólares en las exportaciones hasta los 206,900 millones, estuvo influenciada por un decrecimiento de 3,300 millones de dólares en las ventas de suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo (5,700 millones) y el fueloil (1,600) en medio de las fluctuaciones del mercado por la guerra en Irán.

Estas caídas fueron compensadas en parte por el aumento en 3,400 millones de dólares en las ventas del oro no monetario, según el informe del BEA.

Las exportaciones de servicios aumentaron 1,100 millones de dólares, situándose en 107,800 millones de dólares.

La cifra coincide con los vaivenes provocados por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH/POOL

En junio, el déficit de Estados Unidos con China se situó en 15,300 millones de dólares, mientras que el que mantiene con la Unión Europea (UE) quedó en 10,900 millones.

Con sus vecinos, la mayor economía del mundo registró un saldo comercial negativo de 20,300 millones en el caso de México, y de 7,200 millones con Canadá.

El balance con Suiza pasó de un déficit de 2,300 millones de dólares en mayo a un superávit de 2,900 millones en junio.

Mientras, el déficit con Taiwán disminuyó 4,500 millones de dólares, hasta los 14,900 millones, mientras que el que Washington tiene con Corea del Sur aumentó 3,000 millones de dólares, hasta los 7, 400 millones.

Elaborado con información de EFE