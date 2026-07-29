Fotografía difundida en la cuenta en X @ZelenskyyUa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (c-i), de él junto a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, este martes, en una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/@ZelenskyyUa
Fotografía difundida en la cuenta en X @ZelenskyyUa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (c-i), de él junto a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, este martes, en una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/@ZelenskyyUa
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Redacción Gestión
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quien se encontraba en el Capitolio durante la votación.

pero que todavía no supone la aprobación definitiva de las sanciones.

La sesión tuvo lugar después de que los senadores rindieran homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto, y poco después de una reunión a puerta cerrada con Zelenski.

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Durante su visita al Senado, .

“El verdadero problema son los sistemas y misiles antibalísticos”, afirmó, al explicar que había trasladado esas necesidades tanto al presidente Donald Trump como a los senadores.

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Por otro lado Zelenski, rodeado de senadores mientras se dirigía por el Capitolio hacia la zona donde se celebraba la votación, agradeció el respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de aumentar la presión sobre Rusia.

El proyecto contempló también imponer aranceles secundarios del 100 % a los países que continúen comprando petróleo y gas rusos, además de ampliar las sanciones contra la llamada “flota en la sombra” empleada por Moscú para evitar las restricciones occidentales.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía difundida en la cuenta en X @ZelenskyyUa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes, en una reunión, en Washington (EE.UU.). EFE/@ZelenskyyUa
Fotografía difundida en la cuenta en X @ZelenskyyUa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes, en una reunión, en Washington (EE.UU.). EFE/@ZelenskyyUa

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