Soldados mexicanos durante un desfile militar. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países de Latinoamérica a incrementar su gasto en defensa y seguridad para hacer frente al crimen organizado.

escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

El alto cargo del Pentágono calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos «destinen menos del 1% de su PIB a la defensa nacional», aunque no precisó cuáles.

Por el contrario, señaló que los aliados europeos de la OTAN “están aumentando significativamente su gasto”, hasta alcanzar un 3.5% del PIB en gastos militares y un 1.5% adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad.

El subsecretario apuntó que actualmente existe «una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren» en el combate al narcotráfico y a otras amenazas.

Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos. (Foto: EFE)
Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos. (Foto: EFE)

La estrategia del Escudo de las Américas

La Administración de Trump fundó a principios de mes el llamado Escudo de las Américas, una alianza militar contra el crimen organizado integrada por Gobiernos conservadores de la región, de la que no forman parte ni Brasil ni México.

Colby apuntó que la estrategia de seguridad nacional del Gobierno de Trump pasa por actualizar la llamada Doctrina Monroe, un principio de la política exterior estadounidense del siglo XIX que estableció que Latinoamérica debía quedar bajo la esfera de influencia de Washington.

«Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete», apuntó.

Colby defendió que el objetivo de Estados Unidos «no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia», sino en que las naciones latinoamericanas tengan «mayor prosperidad, seguridad y estabilidad».

En ese sentido, puso como ejemplo las decenas de ataques estadounidenses en el Caribe contra lanchas supuestamente cargadas de drogas, una operación que ha recibido críticas por implicar ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Con información de EFE

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