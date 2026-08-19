El diputado Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026–2027.

La mesa directiva de ese grupo de trabajo también estará integrada por los diputados Carlos Alberto Yalta Sotelo (Renovación Popular), en la vicepresidencia, y Jacqueline Tapullima Insapillo (JPP), en la secretaría.

El acto de elección fue conducido por el diputado Fernando García Huby (Partido Buen Gobierno). La elección se realizó mediante lista cerrada y votación nominal, y recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

Al asumir el cargo, Castillo Rivas expresó su compromiso de promover iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar su seguridad social futura.

Asimismo, anunció que la comisión impulsará incentivos y simplificaciones normativas para fomentar la contratación de jóvenes mediante prácticas preprofesionales y profesionales, con el objetivo de evitar la fuga del talento juvenil.

Modernización de EsSalud

Otro de los ejes de trabajo será la modernización de EsSalud. Al respecto, Eduardo Castillo señaló que se fiscalizará su gestión financiera y la calidad de los servicios que brinda a los asegurados.

Además, se evaluarán las reducciones o exoneraciones de contribuciones sociales que puedan afectar su financiamiento.

Castillo Rivas informó que también se revisarán los feriados no laborables establecidos por los gobiernos regionales, debido a que esta materia es competencia exclusiva del legislador nacional, aspecto que debe precisarse claramente, refirió.

De igual manera, planteó sistematizar la legislación laboral existente para evitar contradicciones y confusiones generadas por la emisión de diversas normas sin un ordenamiento integral.

La comisión también profundizará el análisis sobre la conformación de una comisión de alto nivel, con participación del Poder Ejecutivo, para impulsar reformas a la nueva Ley Procesal del Trabajo orientadas a garantizar una mayor celeridad en los procesos.

El titular de la comisión manifestó que se promoverá la formalización laboral mediante procedimientos graduales y simplificados, así como medidas de capacitación y flexibilización dirigidas a las micro y pequeñas empresas (mype).

También planteó restablecer la competencia transitoria de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para inspeccionar a las empresas sujetas al régimen laboral de la microempresa, función que actualmente se encuentra a cargo de los gobiernos regionales.

Finalmente, Castillo Rivas informó que sostuvo conversaciones con el ministro de Trabajo, quien expresó su disposición de reunirse con las diferentes bancadas y brindar información sobre los programas desarrollados por su sector.

Presidente de la Comisión de Trabajo platea restablecer la competencia transitoria de Sunafil para inspeccionar a las empresas sujetas al régimen laboral de la microempresa. Foto: GEC.

HORARIO DE SESIONES

En otro momento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por unanimidad, que sus sesiones ordinarias se realicen los martes a las 15:00 horas.

El grupo de trabajo está conformado por 19 diputados, que son:

•Fuerza Popular

-Royser Castro Grández

-Javier Castro Cruz

-Geanmarco Quezada Castro

-César Vidaurre Floridas

-Jhon Ordóñez Valqui

•Juntos por el Perú

-Alejandro Manay Pillaca

-Jessica Guevara Ramírez

-César Tito Rojas

-Azucena Isla Rojas

•Partido del Buen Gobierno

-Fernando García Huby

-Jessica Benítez Barrionevo

-Édgar Gonzáles Polar

•Renovación Popular

-Félix Chang Apuy

•Partido Cívico Obras

-Arturo Eusebio Padilla

-Edgard Alvarón De La Cruz