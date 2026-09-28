Operaciones, mantenimiento y servicios técnicos concentran parte de las posiciones con mayor presión de talento en la minería peruana. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Durante años, una de las principales preocupaciones en torno al talento en el sector extractivo estuvo centrada en la escasez de especialistas. Sin embargo, el desafío para la minería peruana ahora es más amplio: las nuevas inversiones, la automatización, la digitalización y la búsqueda de mayor eficiencia están modificando los perfiles profesionales. ¿Qué posiciones están bajo presión?

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