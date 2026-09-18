El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, confirmó que su sector no está a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) más allá del 31 de diciembre del 2026.

En declaraciones a la prensa, la autoridad fue consultada por declaraciones de los deputados en el sentido que no tendrán suficiente tiempo para debatir el proyecto de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, más conocido como Ley MAPE.

Vale recordar que el ministro Shinno anunció en anterior sesión de la Comisión de Energía y Minas, que su sector prevé remitir el proyecto de la Ley MAPE en octubre próximo.

Plazo para el debate

¿Los plazos no serían muy cortos para debatir el proyecto en el Parlamento? le preguntó la prensa a lo que Shinno respondió “es cierto, pero nosotros hemos entrado el 28 de julio, nos han dejado poco tiempo para resolver este problema ... ”.

ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Añadió que prácticamente están resolviendo ese problema en dos a dos meses y medio, y que (una vez que presenten el proyecto, su aprobación) dependerá de qué tan rapido puedan avanzar (en su discusión) con el Congreso.

“La propuesta nuestra es que no haya ampliación del REINFO, pero sí que los mineros (informales) que están en condición de vigentes, puedan continuar bajo un nuevo proceso de formalización mucho más simplificado”, aseveró.

Régimen simplificado

Asimismo, el titular del Minem refirió que el proyecto de la Ley MAPE en realidad será un documento escueto, que tendrá que derivar en una serie de reglamentos para poder establecer el régimen simplificado antes mencionado.

Esa norma, detalló, va a establecer de todas maneras un plazo para la ampliación (del proceso de formalización) para los que tengan registro vigente en el REINFO.

A su vez, explicó que es a través de los decretos supremos que deriven de esa ley, que se determinará los estándares de seguridad bajo el cual operarán los mineros en formalización, así como la asistencia técnica que reciban.

“Queremos darles asistencia técnica para que los mineros puedan tener un trabajo mucho más ordenado, más eficiente y más amigable con el medio ambiente hay varios aspectos de ese tipo”, puntualizó.

Reunión con gremios

Además, el ministro shinno confirmó que se ha reunido con los gremios que agrupan a los mineros informales, como la CONFEMIN (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú), y que si bien han coincidido en muchos puntos “no en todos estamos de acuerdo”.

“Pero, hay muchos puntos en los cuales estamos de acuerdo, venimos conversando con ellos”, insistió, aunque evitó dar detalles de los puntos antes mencionados.