Luego de alcanzar una inflación anual de 4.4% ante el alza de precios de la energía y el petróleo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte que en los próximos meses continuará por encima del rango meta de entre 1% y 3%.

Para el cierre del 2026 la entidad monetaria espera que la inflación se fije en 4.2% debido al incremento de tarifas de transporte local y combustibles, y en menor medida por el efecto del fenómeno de El Niño.

Las proyecciones del BCRP indican que la inflación recién regresaría al nivel meta durante el 2027, posiblemente en marzo.

“Esperamos que gran parte se corrija el próximo año, particularmente cuando ya haya una inflación más baja en marzo frente a la inflación altísima que tuvimos en el tercer mes de este año”, comentó Julio Velarde, presidente del BCRP.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (ImagenÑ GEC)

Velarde resaltó que existe preocupación por lo que podría traer El Niño, pues afectaría el precio de los alimentos, sumándose a la incertidumbre respecto a los combustibles ante una reducción de la exportación de petróleo de Arabia. En este último caso, si continúa la situación podría afectar también los precios de los fertilizantes.

Pero ¿habría riesgo de terminar con una ola inflacionaria similar a la del año 2022, cuando se alcanzó la tasa más alta en 26 años?

El presidente del BCRP consideró que el escenario no es comparable pues, recordó, el choque del 2022 se debió a un evento global desencadenado por las políticas post covid y la invasión de Rusia a Ucrania, las cuales elevaron fuertemente los costos internacionales de los combustibles y alimentos. Los precios se mantuvieron altos hasta 2023, año en el que país también se vio afectado por El Niño.

“Fue un fenómeno mundial, no fue El Niño. No quisiera compararlo porque son distintos. En el 2023, El Niño afectó producción y algo de inflación (por ejemplo, el alza del precio del limón), pero no fue el factor fundamental. [En ese año], el factor fue internacional […] ¿Va a impactar? Sí, pero esperamos que sea temporal ”, precisó a Gestión.

Asimismo, indicó que el efecto en los precios podría no sentirse igual que en el 2023 pues varios productores agrícolas ya han previsto la situación y estarían preparados.

“Básicamente lo que hemos visto, como consecuencia del impacto en el 2023, es que algunas empresas de agro cambiaron de variedades, han estado previendo que podía pasar esto. Por ello, probablemente haya un impacto algo menor en algunos sectores porque se han preparado”, refirió.

Tasa de interés podría subir por El Niño

Si el impacto de El Niño termina desanclando las expectativas de inflación, el BCRP dejó abierta la posibilidad de volver a elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses.

“El comunicado que hicimos después de la reunión de política monetaria indicaba que estamos siguiendo todos los datos, puede interpretarse que no descartamos un aumento en los próximos meses […] Hay que subir la tasa en el momento oportuno. Probablemente sí, si viene el fenómeno como estamos pensando, pero hay que esperar todavía ”, sostuvo.

Velarde resaltó que la decisión dependerá de la evolución de los indicadores y, particularmente, de cómo responda el mercado ante el choque climático.

El riesgo, según explicó, es que las presiones generadas por un choque de oferta terminen trasladándose a las expectativas en un contexto de una demanda interna todavía dinámica.