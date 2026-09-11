(FILES) This file photo taken on April 2, 2009 shows the US Federal Reserve building in Washington, DC. When the US Federal Reserve issues its next interest rate decision on November 2, 2016, the dawn of a bitterly fought presidential election day will be only 136 hours away. Trailing in opinion polls, Republican nominee Donald Trump has lambasted the central bank and accused it of artificially suppressing rates to help President Barack Obama -- a charge Fed Chair Janet Yellen has emphatically denied. Most observers expect the Fed's Federal Open Market Committee, which sets interest rate policy, to stand pat, seeing no pressing need to act, especially right before an election. / AFP / KAREN BLEIER
(FILES) This file photo taken on April 2, 2009 shows the US Federal Reserve building in Washington, DC. When the US Federal Reserve issues its next interest rate decision on November 2, 2016, the dawn of a bitterly fought presidential election day will be only 136 hours away. Trailing in opinion polls, Republican nominee Donald Trump has lambasted the central bank and accused it of artificially suppressing rates to help President Barack Obama -- a charge Fed Chair Janet Yellen has emphatically denied. Most observers expect the Fed's Federal Open Market Committee, which sets interest rate policy, to stand pat, seeing no pressing need to act, especially right before an election. / AFP / KAREN BLEIER
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Agencia Bloomberg
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Los operadores elevaron sus expectativas de un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal tras conocerse datos de inflación subyacente de Estados Unidos superiores a lo esperado. El mercado asigna ahora una probabilidad de 90% a un incremento la próxima semana y descuenta por completo dos aumentos de tasas antes de fin de año.

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