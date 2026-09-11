Los swaps de tasas de interés mostraron que los operadores intensificaron sus apuestas por tasas de referencia más altas en los próximos meses, ante la expectativa de que las persistentes presiones sobre los precios lleven a los responsables de la política monetaria, encabezados por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, a actuar. Los bonos del Tesoro cayeron inicialmente y luego se recuperaron el viernes.

“La Fed está rezagada”, dijo David Rees , jefe de economía global de Schroders Plc. “La Fed puede optar por un aumento de tasas la próxima semana y un incremento controlado de los costos de endeudamiento a corto plazo en EE.UU., o no hacer nada y arriesgarse a un aumento descontrolado de los costos de endeudamiento a largo plazo”.

El índice de precios al consumidor, excluidos alimentos y energía, aumentó 0.3% en agosto respecto del mes anterior, por encima de lo esperado, según datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos interanuales, avanzó 2.4%.

Los rendimientos de los bonos a dos años, los más sensibles a la política de la Fed, aumentaron hasta siete puntos básicos, a 4.66%, su nivel más alto desde 2024, antes de borrar ese movimiento. Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron cinco puntos básicos, a 4.91%, después de tocar previamente 4.98%. El mejor desempeño de los bonos de mayor plazo, más sensibles a la inflación, mostró que los operadores esperan que la Fed endurezca su política, desacelerando el crecimiento y moderando las presiones sobre los precios con el tiempo.

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La moderada reacción del mercado de bonos del Tesoro se produjo después de su segunda peor jornada del año, cuando un fuerte aumento de los precios del petróleo llevó los rendimientos a máximos de varios años. Los operadores dijeron que la venta del jueves ya había anticipado la posibilidad de que los datos del IPC consolidaran los argumentos a favor de un aumento de tasas en septiembre. Eso limitó la reacción del mercado a los datos del viernes.

El índice Bloomberg US Treasury cayó 0.6% el jueves, su peor jornada desde el 20 de marzo, cuando el aumento de los precios del petróleo contribuyó a provocar una fuerte venta de bonos del gobierno británico.

Aún por encima del objetivo

El informe sugiere que la inflación está avanzando poco hacia el objetivo de la Fed, en medio del fuerte aumento de los costos de la energía por la guerra con Irán, los aranceles y la expansión de los centros de datos. Warsh se ha mostrado reacio a anticipar la próxima decisión del banco central, pero en un discurso el mes pasado dijo que la Fed tendría “trabajo por hacer” si la inflación no se modera “a una velocidad suficiente”.

“Esto no parecería cumplir con los criterios del presidente Warsh para llevar la inflación de vuelta a 2%”, dijo Win Thin, economista jefe de Bank of Nassau 1982, quien espera un aumento la próxima semana. Con los operadores descontando casi por completo un incremento de tasas, “el mercado está forzando la mano de la Fed”, afirmó.

El edificio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Washington.

Los bonos del Tesoro, al igual que los mercados globales de deuda, se han visto golpeados en los últimos meses después de que la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente llevara al crudo Brent por encima de US$ 100 por barril, mientras persistían las preocupaciones por el gasto fiscal y los déficits.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado 14 puntos básicos esta semana y cotiza justo por debajo del nivel psicológicamente importante de 5%, que solo ha alcanzado una vez desde 2007. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años tocó su nivel más alto desde 2009 después de que el Banco Central Europeo aumentara las tasas de interés por segunda vez desde que comenzó la guerra a fines de febrero.

“Despeja el camino”

El informe del IPC, publicado apenas unos días antes de la reunión de la Fed de la próxima semana, fue visto como la eliminación de un obstáculo clave para un aumento de tasas. El gobernador Christopher Waller dijo la semana pasada que su decisión estaría “fuertemente influenciada” por los datos de inflación de esta semana.

“El informe despeja el camino para que el FOMC aumente las tasas la próxima semana, una medida que esperamos sea seguida por al menos otro cuarto de punto antes de fin de año”, escribió Ian Lyngen , jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en BMO Capital Markets. “El tramo corto se abarató, mientras que los bonos de mayor duración repuntaron en términos absolutos. El movimiento de los precios tiene sentido: la credibilidad de la Fed está reduciendo las expectativas de inflación futura”.

El repunte del viernes en los bonos del Tesoro de mayor plazo ofreció cierto alivio al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha tenido dificultades para contener la venta generalizada de bonos antes de las elecciones de mitad de mandato. La ampliación de las recompras de bonos del Tesoro esta semana hizo poco para contrarrestar la tendencia.

Bessent ha tratado de restar importancia a las preocupaciones por el aumento de los rendimientos, afirmando que el mercado de bonos del Tesoro está en “muy buena forma”, y ha señalado la sólida demanda en las recientes subastas y el desempeño de los bonos estadounidenses frente a sus pares globales. El jueves, una venta de US$22.000 millones en bonos a 30 años registró una demanda históricamente fuerte, señal de que los mayores rendimientos están atrayendo a algunos compradores.