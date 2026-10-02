Fueron retenidos cinco volquetes y una retroexcavadora en el paraje Santón del Parque Nacional Huascarán. Foto: Minam
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Redacción Gestión
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La Policía Nacional del Perú , el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), participaron en una diligencia en la que se halló maquinaria vinculada

Fueron retenidos cinco volquetes y una retroexcavadora, detallól el Ministerio del Ambiente.

La intervención se realizó en el paraje Santón, en la subcuenca del río Pachacoto, distrito de Cátac, provincia de Recuay, como parte de las acciones de vigilancia y protección de esta área natural protegida.

El trabajo articulado permitió verificar en campo las actividades reportadas y aportar información técnica para las actuaciones de las autoridades competentes, añadió.

Efectivos de la comisaría de Cátac y de la Policía de Medio Ambiente de Huaraz, acompañados de representantes del Ministerio Público y miembros de la comunidad de Cátac, intervinieron ante la alerta y retuvieron la maquinaria, presuntamente vinculada con las actividades investigadas. “La participación de la comunidad contribuyó a la respuesta frente a lo reportado en este sector del parque”, apuntó.

Durante la diligencia, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán precisó que las actividades identificadas no cuentan con opinión técnica vinculante del Sernanp ni con autorización de ingreso para el retiro de material.

Fueron retenidos cinco volquetes y una retroexcavadora en el paraje Santón del Parque Nacional Huascarán. Foto: Minam
Fueron retenidos cinco volquetes y una retroexcavadora en el paraje Santón del Parque Nacional Huascarán. Foto: Minam

La actuación del Sernanp forma parte de su labor de prevención y vigilancia frente a actividades que puedan comprometer los ecosistemas altoandinos. La verificación en campo y la coordinación con las entidades encargadas de investigar los delitos ambientales permiten atender las alertas y sustentar técnicamente las intervenciones.

El Minam, indicó que a través del Sernanp, mantendrá la coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, las autoridades locales y las comunidades para atender alertas de presunta minería ilegal y proteger el patrimonio natural del Parque Nacional Huascarán.

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