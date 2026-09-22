El Gobierno recuperó el 90% de las 1,041 hectáreas afectadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, como parte de las acciones para recuperar el territorio y proteger uno de los espacios naturales con mayor biodiversidad del país. Todo ello en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas.

En las zonas recuperadas ya no se registra extracción ilegal de oro ni presencia de dragas, balsas tracas o campamentos vinculados a esta actividad, informó el Ministerio del Ambiente.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, supervisó directamente las acciones de control e interdicción en distintos sectores de la reserva, junto con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

“Este resultado refleja la capacidad de respuesta del Gobierno y el trabajo articulado del Estado para recuperar nuestros espacios naturales y fortalecer la protección de la Reserva Nacional Tambopata”, señaló Huaroc.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, supervisó directamente las acciones de control e interdicción en distintos sectores de la reserva, junto con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Foto: Ministerio del Ambiente.

Restauración de 300 hectáreas

El Ministerio del Ambiente, informó que a través del Sernanp, ya intervino cerca de 300 hectáreas degradadas, donde se vienen desarrollando acciones de restauración con especies nativas.

Este trabajo se realiza junto con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y aliados como la Sociedad Zoológica de Fráncfort (SZF) y Aider, con el objetivo de recuperar progresivamente los bosques afectados.

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Más vigilancia para impedir el retorno de la minería ilegal

El Sernanp mantiene nueve puestos de vigilancia y control en la Reserva Nacional Tambopata, cuatro de ellos ubicados en zonas impactadas por la minería ilegal. También cuenta con una base temporal.

A estas acciones se suma el uso de drones e imágenes satelitales para detectar y monitorear actividades ilícitas.

Asimismo, especialistas de la NASA trabajan en el Perú para generar información que permita identificar y monitorear la deforestación y los cambios que vienen ocurriendo en los bosques amazónicos.

“El objetivo es evitar que las actividades ilegales vuelvan a ingresar. La presencia continua del Estado permite restringir las rutas de acceso y abastecimiento y consolidar las zonas recuperadas”, afirmó Huaroc.