La Marina de Guerra del Perú informó que como parte de las operaciones de lucha contra la minería ilegal, realizadas en la región Madre de Dios, el día de hoy, en horas de la tarde, el Teniente Segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez sufrió un incidente mientras realizaba labores de intervención, que lamentablemente ocasionó su fallecimiento.

Ante este lamentable hecho, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias y causas del accidente, señaló a través de un comunicado.

“La Marina de Guerra del Perú expresa su profundo pesar por la irreparable pérdida de uno de sus valiosos integrantes, quien falleció en el cumplimiento de su misión de servicio a la Nación. La Institución acompaña con profundo respeto y solidaridad a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos en estos momentos de dolor, y les brindará toda la asistencia y apoyo requeridos. Su entrega, vocación de servicio y compromiso con la Patria permanecerán como un legado que honra a nuestra Institución”, anotó.

El operativo en Madre de Dios

Las Fuerzas Armadas realizaronuna operación aérea de alta complejidad para identificar y destruir infraestructura y equipos de la minería ilegalvalorizados en más de S/ 8.3 millones en el distrito de Inambari, ubicado en Tambopata, Madre de Dios.

El Mindef resaltó que la acción militar se dirigió contra la infraestructura y recursos logísticos de la minería ilegal en esta zona de la Amazonía. Foto: Mindef

El Ministerio de Defensa detalló que la intervención fue realizada por el Comando Operacional del Sur mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía.

También acompañaron efectivos de la Policía, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp).

En líneas generales, las FF. AA. sacaron de circulación 15 campamentos rústicos, 9 balsas, 9 motores, 1 moto carguero y 3 generadores eléctricos. Además, 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico, 500 metros de tubo PVC, 1200 metros de cuerda de acero, 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos, entre otros equipos.