¿Qué panorama se tiene para el sector minero? | Difusión
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Guadalupe Gamboa
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o. De la actual cartera de 66 proyectos de inversión minera, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) identifica siete iniciativas que este año están cerca de dar su siguiente paso.

Actualmente, el panorama minero muestra una cartera valorizada en US$ 64,075 millones, distribuida en 19 departamentos, precisó el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, Michael Acosta.

De ese total, ocho proyectos ya se encuentran en fase de ejecución, mientras que otros seis están en ingeniería de detalle, 16 en etapa de factibilidad, 25 en prefactibilidad y 11 en etapa conceptual.

“En esta cartera, los principales productos son el cobre, con 70.1%; el hierro, con 10.2%; el zinc, con 3.6%; y la plata, con 2.2%. Entre los principales inversionistas que tenemos están China, Canadá, Estados Unidos, México y Australia. Básicamente, por el tema del cobre y la transición energética que es muy importante para todo el mundo, y también en minerales críticos”, comentó durante su participación en la ExpoMina 2026.

Pero, ¿cuáles son los proyectos que están más cerca de concretarse? El Minem apuntó a la Reposición San Rafael, Ampliación Huancón, Reposición Colquijirca, Ampliación Esperanza, Optimización Cerro Verde, Ampliación Huancapeti y Corani.

“Tenemos la expectativa de US$ 4,376 millones, entre la Reposición San Rafael, que ya empezó en la fase de construcción; luego sigue la Ampliación Huancón, Reposición Colquijirca. También tenemos expectativas bastante saludables y auspiciosas para el 2027”, refirió Acosta.

Para los siguientes años, el Minem identificó proyectos con capacidad de avanzar en 2027 por US$ 6,014 millones y, en 2029, por US$ 2,098 millones.

Mayores expectativas

Mientras estos proyectos buscan avanzar, el Minem también pone el foco en la inversión que ya se está ejecutando.

Se mantienen expectativas positivas para la minería. (Foto: USI)
Se mantienen expectativas positivas para la minería. (Foto: USI)

Entre enero y julio, la inversión minera creció 45% tras sumar un monto de US$ 4,117 millones. Esta cifra ya superó la mitad de los US$ 6,279 millones registrados durante todo 2025 y se espera superarla al cierre del 2026.

“Estamos bastante optimistas de poder cerrar el año con una cifra de, aproximadamente, US$ 7,000 millones”, señaló Acosta.

Hasta ahora, el avance en el gasto que hacen las mineras viene impulsándose por la inversión en las plantas de beneficio, que creció 21.3% al llegar a US$ 707 millones. También crecieron los desembolsos en infraestructura, desarrollo y preparación, exploración y otros componentes de la actividad minera.

¿Cómo estamos en exploración?

El Minem busca que el avance de los proyectos que ya están en cartera se combine con una mayor exploración. Actualmente, se tienen 69 proyectos de exploración por US$ 757 millones.

Con vista en esto, hay 17 departamentos que mantienen potencial minero debido a la presencia de proyectos de exploración. Entre ellos están: Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Junín.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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