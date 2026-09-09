Radius Gold amplía sus trabajos de exploración en Tierra Roja, su proyecto de cobre ubicado en Arequipa, tras obtener nuevos resultados geoquímicos en la zona central del objetivo. Los análisis de muestras de roca y suelo muestran asociaciones de metales que, según la empresa, son consistentes con un sistema de pórfido de cobre.

Los resultados corresponden a una zona de aproximadamente 600 metros por 800 metros. A partir de estos datos, Radius prevé extender el estudio geoquímico a toda la propiedad para mapear la distribución de metales e identificar posibles sectores con mayores concentraciones de cobre o molibdeno.

La perforación se mantiene como una prioridad para la empresa, aunque su inicio está sujeto a la autorización de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) de Arequipa.

Tierra Roja suma señales de un sistema de pórfido de cobre

Los análisis multielementales de las muestras de roca incluyeron cobre, plata, oro, molibdeno, arsénico y potasio. Radius encontró una correlación positiva entre el cobre, la plata y el oro, mientras que varias muestras registraron más de 2% de potasio.

La minera señala que estos niveles de potasio están asociados espacialmente con la zona central rica en cobre y son consistentes con alteración potásica en las rocas volcánicas andesíticas jurásicas que albergan la mineralización.

El molibdeno presentó concentraciones generalmente de 5 a 10 partes por millón (ppm) o superiores en las rocas, frente a valores generalmente inferiores a 4 ppm en los suelos circundantes. Para Radius, este comportamiento respalda la presencia de firmas primarias residuales en el núcleo y es compatible con los niveles superiores de un sistema de pórfido de cobre.

La lectura se complementa con 59 muestras de suelo. En ellas, la compañía identificó una relación inversa entre cobre y zinc: el núcleo con mayores valores de cobre presenta niveles relativamente bajos de plomo y zinc, mientras que estos metales muestran mayores concentraciones hacia la periferia.

Radius interpreta esta distribución como una característica clásica de los sistemas de pórfido de cobre, donde el cobre se concentra hacia el centro y los metales base se desplazan hacia el exterior.

Sin embargo, la empresa precisa que los resultados obtenidos hasta ahora no permiten determinar la ubicación de las partes más profundas o de mayor ley del sistema.

La minera canadiense busca ampliar el conocimiento geológico del proyecto antes de avanzar hacia la perforación.

Radius amplía el muestreo mientras busca avanzar hacia la perforación

El siguiente paso será un estudio geoquímico multielemental de mayor escala en toda la propiedad. Radius busca cartografiar la zonación de metales, identificar zonas con mayores concentraciones de cobre o molibdeno e integrar la información geoquímica con los datos hiperespectrales y geofísicos existentes. El muestreo comenzará en septiembre y los resultados serán publicados conforme estén disponibles.

En paralelo, la empresa continúa con los trámites para habilitar la perforación. Tierra Roja se encuentra en terrenos baldíos de propiedad estatal desocupados, por lo que requiere un derecho de superficie de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), además de la autorización de exploración de la GREM de Arequipa.

Radius cuenta con una autorización provisional de la SBN para el acceso superficial, que permite realizar trabajos preparatorios, incluido el muestreo de suelos. Durante el proceso, la empresa recibió una observación sobre las coordenadas del proyecto en el plano presentado, la cual fue apelada. Según Radius, la apelación fue aceptada y no se convirtió en una resolución definitiva, por lo que el acceso provisional se mantiene vigente.

Los pasos restantes ante la SBN comprenden la valoración estatal del derecho de superficie y la firma del contrato definitivo. En tanto, la solicitud de Radius ante la GREM para la Autorización para Iniciar Actividades de Exploración continúa en trámite.

El inicio de la perforación está sujeto a la autorización de GREM. “Obtener la autorización de GREM y avanzar en el proceso de perforación del objetivo en Tierra Roja es la principal prioridad de Radius a corto plazo”, señaló Luke Longridge, presidente de Radius Gold en el comunicado.