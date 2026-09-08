La Compañía Minera Poderosa estima producir 981,601 onzas de oro en 2028, con el objetivo de dar continuidad a sus operaciones. En esa línea, la empresa viene realizando diversas inversiones en sus operaciones. Entre ellas, contempla actividades de exploración en las unidades mineras ubicadas en Marañón, Santa María, Palca, Montañitas y Rafaella (La Libertad). A estas iniciativas se suma una intervención en su planta de beneficio Santa María I. ¿De qué se trata?

La compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la MEIA para la ampliación de las operaciones mineras y de la planta de beneficio Santa María I, con el objetivo de incrementar su capacidad de procesamiento de 600 a 1,000 toneladas métricas por día (TMD) .

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Según el expediente presentado ante la autoridad ambiental, en detalle se tiene previsto instalaciones auxiliares que serán construidas dentro del área ambiental directa aprobada en 2017.

El proyecto contempla nuevas instalaciones auxiliares, entre ellas un almacén, un taller de mantenimiento, una planta de agua potable y una bocamina para el transporte de mineral. Foto: Andina

Las obras a ejecutar en La Libertad

Entre las instalaciones auxiliares previstas por Compañía Minera Poderosa se encuentra un almacén general, destinado a guardar materiales necesarios para las operaciones, como rieles, bolas de molino, tuberías, mallas metálicas, barrenos de perforación y elementos para sostenimiento, además de insumos utilizados en el mantenimiento de equipos.

En la misma zona se contempla un taller de mantenimiento, donde se realizarán labores de inspección, mantenimiento preventivo y reparación de volquetes, camiones de bajo perfil y camionetas mineras. También se proyecta una planta de agua potable, que contará con dos tanques de almacenamiento de 100 y 200 metros cúbicos, además de una nave para los equipos de tratamiento.

Otro de los componentes corresponde a la bocamina, en la zona Santa María, que permitirá habilitar una salida directa para transportar mineral mediante volquetes desde el interior de la mina hacia la planta Santa María. La infraestructura busca optimizar el traslado del mineral, reducir interferencias con las actividades en superficie y mejorar la eficiencia del sistema de transporte interno.

Poderosa también habilitará una cancha temporal para madera en desuso, con cerco perimétrico y acceso controlado, destinada al almacenamiento temporal de estos residuos para su posterior reúso en actividades de la empresa o de terceros, siempre que se trate de materiales no contaminados.