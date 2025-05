Aún en medio de la situación de inseguridad por los atentados a sus operaciones, Compañía Minera Poderosa -una de las principales empresa productoras de oro en el Perú- aumentó sus inversiones durante el primer trimestre de 2025. En ese periodo, también elevó sus recursos minerales a partir de trabajos de perforación diamantina realizados en las unidades de producción Marañón y Santa María, ubicados en Pataz (La Libertad).

De enero a marzo, la compañía acumuló US$ 38.8 millones en inversión para exploración y desarrollo minero, además de US$ 4.7 millones destinados a infraestructura y US$ 2.6 millones para la adquisición de maquinaria y equipo, sumando así más de US$ 46 millones.

El monto orientado este año a la exploración y desarrollo minero representó un incremento del 30% en comparación con los US$ 29.9 millones invertidos en el mismo periodo de 2024. Asimismo, las inversiones en maquinaria en 2025 fueron, ligeramente, mayores a las registrado en el año anterior (US$ 4.5 millones, respectivamente).

La compañía explicó que dichas inversiones coinciden con los mayores trabajos en sus unidades productivas de Marañón y Santa María, donde se realizaron mayores perforaciones y avances en sus operaciones.

En detalle, se reportó un aumento de 10.74% en los recursos de mineral; sin embargo, también registró una leve reducción en la ley a 13.55 gramos por tonelada, frente a los 14.46 del mismo período en 2024.

LEA TAMBIÉN: Carlton Precious eleva financiamiento para impulsar exploración minera en Puno

¿Por qué aumentaron los ingresos y las utilidades de Minera Poderosa?

La intensificación de las inversiones de Minera Poderosa también tuvo un impacto en sus resultados financieros. Durante el primer trimestre de 2025, registró un aumento en sus ingresos por ventas de oro, alcanzando US$ 195,515, un 35% más que el mismo período del año anterior.

Dicho crecimiento en ventas fue impulsado por el aumento del precio del metal precioso; sin embargo, disminuyó ligeramente en la cantidad de onzas vendidas con respecto al 2024 (68,103 onzas de oro desde 69,582 onzas, respectivamente).

Aún en dicho escenario, su desempeño contribuyó a una utilidad neta de US$ 38.3 millones frente a los US$ 21.8 millones reportados en el mismo período del año anterior. Dicho aumento se debió al mayor precio de venta por onza.

En tanto, la compañía cerró el trimestre con un financiamiento total de US$ 30.3 millones con entidades bancarias, que incluye un pagaré de corto plazo de US$ 18 millones firmado con Scotiabank y un préstamo a mediano plazo de US$12 millones y las líneas utilizadas para arrendamiento financiero de US$ 0.3 millones con el BBVA.

DATO SOBRE MINERA PODEROSA