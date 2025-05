La inversión minera en el Perú alcanzó los US$ 1,059 millones en el primer trimestre del año, un aumento de 4.6% respecto al mismo periodo del 2024, según el más reciente Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Solo en marzo, la inversión fue de US$ 404 millones y representa un repunte mensual del 40.8%.

El Minem atribuye este resultado a la confianza sostenida de los inversionistas en el potencial del país para la minería y a su rol clave en el desarrollo económico nacional.

El mayor dinamismo se reflejó principalmente en la exploración minera, que en marzo alcanzó los US$ 89 millones, con un incremento de 127.7% respecto al mes anterior y un alza interanual de 118.8%. En el acumulado del trimestre, la exploración sumó US$ 167 millones, un crecimiento de 62.2% en comparación al 2024.

También destacaron las inversiones en Planta de Beneficio (US$ 81 millones, +33.7% respecto a febrero), Equipamiento Minero (US$ 72 millones, +65.4%) e Infraestructura (US$ 76 millones, +9.9%). En el rubro de Desarrollo y Preparación se registró una inversión de US$ 55 millones en marzo, un 30% más que el mes previo.

Cinco de los seis rubros evaluados mostraron incrementos interanuales positivos, en línea con la recuperación de la demanda interna y las mejores expectativas del mercado global de minerales.