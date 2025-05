La compañía minera Carlton Precious Inc. anunció un aumento en el objetivo de recaudación de su colocación privada sin intermediarios, elevando sus ingresos brutos máximos a US$ 1,5 millones, ante la alta demanda de los inversionistas. Con dicho capital buscará financiar exploraciones en Perú y Australia.

En detalle, Carlton utilizará los fondos netos recaudados principalmente para iniciar un programa de perforación minera en su Proyecto Esquilache, ubicado en Puno, así como para realizar actividades de exploración en su Proyecto de Oro Matthina, en Australia, además de cubrir necesidades generales de capital de trabajo.

La iniciativa de canadiense en dicha propiedad se centra en la exploración de metales preciosos y básicos, principalmente plata, oro, plomo y zinc. Abarca aproximadamente 1,600 hectáreas y comprende la histórica mina subterránea de plata Esquilache y el prospecto adyacente Virgen de Chapi.

En marzo de 2025, Carlton Precious reportó resultados positivos de un programa de muestreo superficial en las zonas de Mamacocha y Creston. Se recolectaron 24 muestras de canales y paneles de roca en vetas mineralizadas, destacando valores altos de 13,45 gramos por tonelada (g/t) de oro, 1.018 g/t de plata y 10,87% de manganeso . Estos resultados indican un alto potencial mineralógico en el área.

El proyecto se encuentra en una región geológicamente favorable, en la Cordillera Occidental de los Andes, cerca de importantes proyectos mineros como Las Bambas, Tintaya y San Gabriel.

Históricamente, la mina Esquilache operó entre 1950 y 1962, produciendo aproximadamente un millón de toneladas de mineral con leyes promedio de 116,57 g/t de plata, 3,2% de plomo, 4,8% de zinc y 0,3% de cobre.

Actualmente, Carlton Precious está avanzando en la tramitación de permisos para iniciar un programa de perforación en el área de Mamacocha desde 20 plataformas. Este programa tiene como objetivo consolidar la continuidad de la mineralización conocida y profundizar en las vetas mineralizadas de plata y oro identificadas en Esquilache .

Detalles del acuerdo

La colocación privada es una modalidad de financiamiento mediante la cual la empresa vende directamente valores a un grupo selecto de inversores, sin recurrir a intermediarios financieros. En este caso, Carlton ofrecerá hasta 16,66 millones de unidades a un precio de US$ 0,09 por unidad. Cada unidad incluye una acción ordinaria y media garantía de compra de acciones (conocida como warrant), que otorga a su titular el derecho a comprar acciones adicionales a US$ 0,12 por acción durante los próximos 24 meses.

La empresa señaló que podría pagar comisiones del 7% tanto en efectivo como en warrants de compensación a quienes participen en la estructuración de la colocación, según las políticas del TSX Venture Exchange, el mercado bursátil canadiense para empresas en etapa temprana.

El cierre de la operación aún está sujeto a aprobaciones regulatorias, incluyendo el visto bueno de la bolsa de valores canadiense. Además, los valores emitidos estarán restringidos para su venta por un periodo mínimo de cuatro meses.