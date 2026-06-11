Keiko Fujimori lidera en Lima y norte, mientras Roberto Sánchez concentra mayor respaldo en centro, sur y oriente, de acuerdo con Datum Internacional. Foto: Composición Gestión/ Chat GPT.
Keiko Fujimori lidera en Lima y norte, mientras Roberto Sánchez concentra mayor respaldo en centro, sur y oriente, de acuerdo con Datum Internacional. Foto: Composición Gestión/ Chat GPT.
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Redacción Gestión
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La , superó este miércoles a Roberto Sánchez en el , en un resultado que mantiene la expectativa sobre el desenlace de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la actualización más reciente del organismo electoral, Fujimori logró colocarse por delante del , en medio de un escrutinio que continúa incorporando actas provenientes de diversas regiones del país y del exterior.

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De acuerdo con la última actualización de la ONPE, Keiko Fujimori va arriba con 50.002%, mientras que Roberto Sánchez obtiene 49.998%.

El cambio en el liderazgo se produce cuando aún resta procesar una parte de la votación pendiente, por lo que la ONPE continúa actualizando los resultados oficiales conforme avanza la contabilización de las actas recibidas.

Precisamente, poco antes de las 8:00 p.m. arribó al Perú la última valija diplomática con material electoral procedente de Argentina, uno de los envíos más importantes del voto en el extranjero.

Según información oficial, la remesa comprende 233 actas electorales, equivalentes a aproximadamente 32,000 votos de ciudadanos peruanos residentes en Argentina. Debido a su volumen, el material llegó en una carga especial, a diferencia de otros envíos realizados en los últimos días.

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Las actas fueron trasladadas a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Jesús María para su procesamiento e incorporación al cómputo oficial.

Con la recepción de este último envío internacional, la ONPE continúa avanzando hacia la consolidación de los resultados definitivos de una elección que se mantiene ajustada y bajo permanente seguimiento de las organizaciones políticas y de la ciudadanía.

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