Senado pone en marcha sus comisiones para el periodo 2026-2027: fechas y horarios. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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luego de que este miércoles fueran aprobados los cuadros nominativos correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La jornada se iniciará a las 3:00 p. m. con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, en la sala José Gálvez. A partir de esta hora se pondrá en marcha el proceso de conformación de las distintas comisiones que tendrán a su cargo el trabajo parlamentario durante el nuevo periodo.

A las 3:45 p. m. se instalarán la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, en la sala David Samanez, y la Comisión de Inteligencia, en la sala José Antonio Encinas.

Posteriormente, a las 4:30 p. m., será el turno de la Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, en la sala Francisco Bolognesi.

La jornada del jueves concluirá a las 5:15 p. m. con la instalación de la Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción, en la sala Mariano Cornejo.

Instalación de comisiones continuará el viernes

El proceso continuará el 14 de agosto. A las 9:00 a. m., en la sala José Gálvez, se instalará la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

A las 9:45 a. m., en la sala David Samanez, se instalará la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Luego, a las 10:30 a. m., se reunirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la sala Francisco Bolognesi.

A las 11:15 a. m. se instalarán la Comisión de Procedimientos Especiales, en la sala Mariano Cornejo, y la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, en la sala José Antonio Encinas.

Finalmente, a las 2:30 p. m., se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria, también en la sala José Antonio Encinas.

Con estas reuniones se dará inicio formal al trabajo de las comisiones del Senado para el periodo parlamentario 2026-2027.

Senado pone en marcha sus comisiones para el periodo 2026-2027: fechas y horarios. Foto: Congreso.
Senado pone en marcha sus comisiones para el periodo 2026-2027: fechas y horarios. Foto: Congreso.

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