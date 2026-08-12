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Redacción Gestión
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Pleno del Senado se reunirá este miércoles al mediodía en el hemiciclo de la Cámara Alta para discutir la aprobación del cuadro nominativo de las comisiones. La sesión, convocada por la mesa directiva, permitirá formalizar la distribución de cargos de parlamentarios en las comisiones ordinarias para el periodo 2026-2027.

La propuesta fue aprobada el martes en la por la Junta de Portavoces donde se estableció la presidencia de las comisiones.

Las comisiones con mayor temas de interés público —como la de Constitución, Economía y Presupuesto— suelen ser las más disputadas por su peso político y técnico.

Tras la aprobación del cuadro nominativo, las comisiones podrán sesionar formalmente.

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