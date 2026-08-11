Junta de Portavoces no llega a acuerdo sobre presidencia de comisiones: retoman sesión mañana 12 de agosto . Foto: Andina.
Junta de Portavoces no llega a acuerdo sobre presidencia de comisiones: retoman sesión mañana 12 de agosto . Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió este martes su sesión sin alcanzar acuerdos sobre la distribución de las presidencias de las comisiones parlamentarias.

La reunión, que estaba prevista para las 4 p.m., fue reprogramada para este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m.

En declaraciones a Canal N, la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, señaló que se logró acordar la elección de quién presidirá la Comisión de Ética. Según indicó, el cargo recaería en Heber López Letona, diputado del Partido Cívico Obras.

Harvey Colchado deja su cargo en manos de la Comisión de Ética tras acusación fiscal. Foto: Congreso de la República.
Harvey Colchado deja su cargo en manos de la Comisión de Ética tras acusación fiscal. Foto: Congreso de la República.

Colchado dio dicho alcance

La Junta de Portavoces volverá a reunirse este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m. para continuar con las negociaciones sobre las presidencias de las comisiones.

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