La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió este martes su sesión sin alcanzar acuerdos sobre la distribución de las presidencias de las comisiones parlamentarias.

La reunión, que estaba prevista para las 4 p.m., fue reprogramada para este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m.

En declaraciones a Canal N, la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, señaló que se logró acordar la elección de quién presidirá la Comisión de Ética. Según indicó, el cargo recaería en Heber López Letona, diputado del Partido Cívico Obras.

Respecto a Harvey Colchado Huamaní, diputado de Ahora Nación, Rocha señaló que su situación será evaluada en el pleno de la comisión correspondiente, luego de que el legislador pusiera su cargo a disposición.

Harvey Colchado deja su cargo en manos de la Comisión de Ética tras acusación fiscal. Foto: Congreso de la República.

Colchado dio dicho alcance luego que la fiscalía solicitara 9 años y 4 meses de prisión en su contra, por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

La Junta de Portavoces volverá a reunirse este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m. para continuar con las negociaciones sobre las presidencias de las comisiones.