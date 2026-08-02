La bancada del Partido del Buen Gobierno solicitará presidir la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados. El diputado Luis Quispe Candia informó que los voceros de los partidos políticos tuvieron una reunión el viernes, sin embargo, no se alcanzó un acuerdo debido a que no participaron todas las bancadas.

En esa línea, indicó que las conversaciones se reanudarán el lunes para iniciar la distribución de las comisiones.

“Yo he pedido al presidente de mi partido y a mis partidarios que me confíen la Comisión de Transportes y, evidentemente, recaería la presidencia en mi modesta persona”, manifestó.

En declaraciones a RPP, Quispe Candia señaló que ya solicitó al presidente de su partido y a sus correligionarios que le confíen la presidencia de dicho grupo de trabajo.Sostuvo que la población enfrenta diariamente largas horas de desplazamiento debido a la congestión vehicular, situación que, según indicó, genera pérdidas económicas y un elevado número de accidentes de tránsito.En ese sentido, el legislador expresó su confianza en que las demás fuerzas políticas respalden el pedido de su bancada para asumir la conducción de la Comisión de Transportes.“Confío en que los partidos nos apoyen y nos den esa comisión. Desde ahí no somos el Ejecutivo, que sería el llamado a resolver inmediatamente los problemas, pero desde la Comisión de Transportes podemos coadyuvar y exigir a las autoridades comprometidas que hagan lo que tienen que hacer”, afirmó.

Distribución de comisiones

El diputado explicó que la asignación de presidencias se realiza de acuerdo con la representación de cada agrupación política.“Como sabemos, la distribución de las comisiones es de acuerdo al número de votos, es un porcentaje de votos. Por ejemplo, a mi partido le corresponde una comisión en Senadores y dos comisiones en Diputados”, precisó.

Transporte urbano

Durante la entrevista, el legislador también se refirió al transporte urbano en Lima y sostuvo que el marco normativo ya existe para implementar el sistema integrado de transporte.Recordó que la Ley 30900 creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y consideró que corresponde a esa entidad ejecutar las acciones previstas.En ese contexto, indicó que, de presidir la Comisión de Transportes, impulsará el seguimiento al trabajo de las autoridades competentes.“Vamos a exigir, y lo digo con respeto, vamos a exigir al ministro de Transportes que haga su trabajo, al igual que las entidades que están bajo su despacho y, asimismo, a las otras entidades que también están comprometidas”, puntualizó.