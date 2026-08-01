El presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita en La Habana, llamó a evitar una invasión de Estados Unidos a Cuba y propuso al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio entablar un diálogo, según declaraciones divulgadas este sábado por medios cubanos.

Trump, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, afirma que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha llegado a decir que podría “tomar el control” del país.

“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo”, dijo Petro, que llegó a Cuba el viernes en visita oficial antes de concluir su mandato la próxima semana.

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El portal de noticias Cubadebate precisó que Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, habló con medios cubanos la noche del viernes, después de ser recibido con honores militares por su homólogo Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, donde ambos sostuvieron conversaciones oficiales.

“Bueno sería que, en medio del peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”, añadió el mandatario colombiano, un estrecho aliado de La Habana y crítico de la política de máxima presión de Trump hacia la isla.

“Es el momento de dialogar”, enfatizó Petro, que concluye este sábado su visita a la isla.Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero y otras sanciones que han llevado a la economía cubana al borde del colapso, con apagones masivos, y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Pese a esto, representantes de ambos países han mantenido conversaciones, pero el gobierno cubano dijo que no ha habido progresos.

El sucesor de Petro, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que asumirá la presidencia el 7 de agosto, anunció el domingo pasado que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, países que calificó de “tiranías”.

El gobierno cubano señaló el martes que el anuncio de De la Espriella constituye una “clara subordinación” a Estados Unidos.La Habana fue sede de los diálogos de paz que permitieron el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).