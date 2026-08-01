Diputado Julián Pérez rechazó acusaciones de presunta agresión física y psicológica. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Diputado Julián Pérez rechazó acusaciones de presunta agresión física y psicológica. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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, abandonó este sábado la Comisaría PNP de San Miguel tras permanecer 48 horas detenido por una denuncia de presunta agresión física y psicológica presentada por su expareja.

A su salida, el parlamentario, acompañado de su abogada, ofreció breves declaraciones a la prensa. En ellas aseguró que colaborará con las investigaciones.

“Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por una agresión psicológica y, peor aún, por violencia familiar”, manifestó ante los medios de comunicación.

Pérez Mallqui señaló que afrontará el proceso conforme a la ley y explicó que recuperó su libertad luego de cumplirse el plazo legal de detención.

“He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora, y seguiré colaborando, pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora, hace 6 meses, yo no tenía nada que ver con ella, pero lamentablemente esto sucedió, yo le deseo lo mejor, que se esclarezca”, señaló.

Asimismo, indicó que la investigación continúa y reiteró que colaborará con las diligencias que dispongan las autoridades.

“Este proceso sigue todavía. Estoy saliendo en libertad porque se ha cumplido los plazos que amerita este caso. Yo soy bastante respetuoso de toda la violencia que pueda existir contra la mujer.”, sostuvo.

Condena la violencia contra la mujer

El legislador afirmó que condena cualquier forma de violencia contra la mujer y sostuvo que esta experiencia lo impulsa a promover iniciativas para fortalecer la protección de los derechos de las personas involucradas en este tipo de procesos.

“Tengo una madre, tengo una hija, y seguro que vamos a legislar a favor, con todo lo que me pasado, con todo lo que estoy pasando, vamos a mejor la defensa para ambas partes”, agregó.

Finalmente, Pérez Mallqui reiteró que respetará el desarrollo de las investigaciones y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades la documentación que le sea requerida hasta que las instancias correspondientes emitan una decisión sobre la denuncia presentada en su contra.

Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)

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